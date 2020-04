Corona-Krise trifft Pferdeklappe: Spenden für Bau eines zusätzlichen Stalls benötigt

Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf gemeinnützige Organisationen wie die Pferdeklappe e.V. in Schleswig-Holstein. Betreiberin Petra Teegen erlebt einen deutlich größeren Zulauf an abgegebenen Tieren – und das kostet Geld.

Deswegen hofft die Pferdeklappe auf Spenden. Für die zahlreichen Neuankömmlinge plant Teegen aktuell den Bau eines neuen Stalls, wie sie im Gespräch mit St.GEORG online erklärte.

Normalerweise werden im März und April jeweils circa fünf Pferde abgegeben, seit dem 9. März haben wir nun 22 Pferde bekommen.

Petra Teegen, Initiatorin der Pferdeklappe

Der erhöhte Zulauf an Menschen, die mit ihren Tieren nicht mehr weiter wissen und sich daher an die Pferdeklappe wenden, sieht Petra Teegen nicht ausschließlich mit der aktuellen Corona-Krise begründet. Die seit 2018 gemeinnützige und als „tierheimähnlich“ deklarierte Organisation, wird generell immer bekannter und daher auch „beliebter“. Aktuell befindet sich beispielsweise ein Pferd aus Nordrhein-Westfalen auf dem Weg zu ihr in den hohen Norden.

„Bei vielen abgegebenen Pferden ist der Besitzer verstorben“, erzählt Teegen. Und hier spielt die Corona-Pandemie und alle Folgen, die sie mit sich bringt, dann wohl doch eine Rolle. Denn die Angehörigen sehen sich derzeit mitunter genug anderen Herausforderungen wie Kurzarbeit und Kontaktsperre gegenüberstehen. Ein Pferd ist da noch eine zusätzliche Belastung. „Zu Nicht-Corona-Zeiten übernimmt auch ein Reitstall mal ein Pferd, wenn der Besitzer verstorben ist. Aber im Moment können die auch keine Futterkosten für Pferde übernehmen“, bedauert Teegen. Die Reitschulen seien finanziell momentan einfach am Limit.

Petra Teegen hatte beispielsweise auch schon Fälle von Selbstständigen und Angestellten in Kurzarbeit, die ihr Pferd nun im Zuge der Corona-Krise abgeben mussten.

Kontaktlose Pferdeübergabe in Zeiten von Corona

Wie funktioniert das überhaupt, sein Pferd bei der Pferdeklappe abzugeben? „In der jetzigen Corona-Zeit haben wir einen Quarantäne-Parkplatz für die Pferde“, erläutert Teegen. Dort können die Besitzer ihre Tiere abladen und sie auf den Paddock stellen. Aktuell müssen sie die Pferde dann komplett ausziehen, also Halfter ablegen, Gamaschen und gegebenenfalls auch die Decke. Aufgrund der Infektionsgefahr kann die Pferdeklappe diese Utensilien momentan nicht annehmen.

Mehr Pferde als sonst werden abgegeben, da kommt es auch zu mehr traurigen Szenen am „Quarantäne-Parkplatz“, erzählt Teegen. „Normalerweise gehe ich dann zu den Besitzern hin und tröste sie, aber das geht ja im Moment nicht.“ Petra Teegen lässt sich ihren Optimismus in diesen Zeiten nicht nehmen. Dennoch ist sie derzeit finanziell auf größere Unterstützung angewiesen.

Reichlich Futterspenden, aber nicht ausreichend Geldspenden

Futterspenden habe sie in den letzten Wochen zum Glück sogar so viel bekommen, dass sie das Futter noch verteilen konnte.„Wenn mich jemand anruft, der sein Pferd abgeben will, frage ich erstmal, woran es hapert“, berichtet Teegen. „Oft kommt dann seit einiger Zeit die Antwort, dass die Futterkosten nicht mehr gestemmt werden können. In diesem Fall beruhige ich die Besitzer dann und biete ihnen ein paar Säcke unseres Futters und etwas Heu an, was sie dann abholen können.“

Dieses Angebot nehmen die Pferdebesitzer meist gerne an, und Petra Teegen hat auf diese Weise ein Pferd weniger, um das sie sich kümmern muss und für das sie vor allem auch Platz bräuchte. Aktuell befinden sich 32 Pferde auf dem Gelände der Pferdeklappe in Norderbrarup. Es gibt aber nur 26 Boxen. „Gott sei Dank ist das Wetter momentan so gut. Wir haben Unterstände auf den Weiden und natürlich Wasser und große Heuraufen.“

Aber das schlechte Wetter kommt auch wieder. Deshalb soll sobald wie möglich der Bau des neuen Stalls beginnen. Dafür hilft jede Spende, sei sie auch noch so klein. Petra Teegen wünscht sich das, um die Pferde auch weiterhin optimal versorgen zu können. Die Spendenkonto-Daten lauten:

Pferdeklappe e.V.

Nord-Ostsee-Sparkasse

Kto 164407272

BLZ 21750000

IBAN: DE59217500000164407272

BIC: NOLADE21NOS

www.erste-pferdeklappe.de