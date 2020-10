Corona-Krise: Vereine können Fördermittel beantragen

Die aktuellen Zahlen belegen leider, dass die Corona-Krise noch längst nicht überstanden ist. Vielen macht die aktuelle Situation auch wirtschaftlich schwer zu schaffen. Über ein neues Förderprogramm können Reitvereine finanzielle Unterstützung beantragen.

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt hat unter dem Titel „Gemeinsam Wirken in Zeiten von Corona“ ein neues Förderprogramm ins Leben gerufen von dem auch Pfedesportvereine profitieren können. Insgesamt 23 Millionen Euro an Fördermitteln sollen zur Verfügung stehen. Aber aufgepasst: Die Bewerbungsfrist endet schon am 1. November 2020!

Was wird gefördert?

Mit dem Corona-Förderprogramm sollen Projekte und Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung, Digitalisierung der Vereinsarbeit sowie zur Struktur- und Innovationsstärkung in strukturschwachen und ländlichen Räumen unterstützt werden. Wer zum Beispiel einen digitalen Seminarraum im Verein einrichten möchte, kann finanzielle Mittel für die Anschaffung von Laptop, Beamer & Co. beantragen. Dabei liebt die Förderquote bei 80 bis 90 Prozent. Ein Beispiel: Bei Kosten von 3000 Euro müsste der Verein nur 300 Euro selbst aufbringen und könnte 2.700 Euro Fördermittel erhalten.

Gefördert werden: Sachausgaben, projektbezogene Personalkosten, projektbezogene Honorarkosten, begleitende Beratung, Qualifizierung und Coaching sowie eine Verwaltungskostenpauschale (z. B. Mietnebenkosten oder Büromaterial).

Da die Fördermittel noch dieses Jahr vergeben werden müssen, können Anträge ab sofort bis zum 1. November gestellt werden. Tatsächlich gibt es die Stiftung für Engagement und Ehrenamt erst seit März 2020. Ziel ist es, die etwa 30 Millionen Menschen zu unterstützen, die sich in Deutschland ehrenamtlich engagieren.

Alle Informationen zur Förderung sowie die Förderrichtlinien finden Sie hier.