Corona-Soforthilfe: DOSB warnt vor E-Mail-Betrügern

Viele Reitvereine sind aktuell auf finanzielle Unterstützung angewiesen, um die Corona-Pandemie zu überstehen. Anscheinend machen sich dies nun E-Mail-Betrüger zu Nutze, die sich als der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) ausgeben.

Wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung heute bekannt gab, warnt der DOSB vor gefälschten E-Mails, die in seinem Namen an die Vereine gesendet werden. In diesen E-Mails würde ein Link mitgeschickt, unter dem man angeblich einen Antrag auf Corona-Soforthilfen stellen könne. Als Absender dieser Nachrichten tritt nach bisherigen Erkenntnissen die E-Mail-Adresse office@dosb.de auf. Wer eine solche Mail erhält, sollte höchste Vorsicht walten lassen, weil neben der Vorspiegelung falscher Tatsachen die Gefahr besteht, dass die E-Mails eine Schadsoftware enthalten. Empfänger sollten daher auf keinen Fall den Link anklicken oder E-Mail-Anhänge herunterladen.

Auch grundsätzlich warnen FN und DOSB vor Fake-E-Mails. „Beliebt ist auch eine Masche, bei der Zahlungsaufforderungen im Namen des Vereinsvorsitzenden an den Kassenwart versendet werden“, schreibt die FN. Wer nicht auch gefälschte E-Mails hereinfallen möchte, sollte in jedem Fall die Absenderadresse prüfen und die Plausibilität der Nachricht hinterfragen. Auch auffällig viele Rechtschreib- und Grammatikfehler oder eine falsche bzw. ungewohnte Anrede können Hinweise auf einen Betrugsversuch sein.