Dänische WM-Hoffnung Blue Hors Zatchmo verkauft

Die dänischen Dressurreiter wurden schon als Favoriten für die WM im eigenen Land gehandelt. Doch nun meldet Gestüt Blue Hors, dass eines der Pferde, das als Teamkandidat galt, verkauft ist.

Es handelt sich um den 13-jährigen Oldenburger Hengst Blue Hors Zatchmo v. Zack-Donnerhall. Nanna Skodborg Merrald hatte den Braunen vor wenigen Monaten von Agnete Kirk Thinggaard übernommen und war bereits sehr erfolgreich mit ihm. Die beiden wurden als potenzielles Championatspaar der derzeit stark aufgestellten Dänen gehandelt. Doch daraus wird nun nichts.

Auf seiner Homepage gibt das Gestüt Blue Hors bekannt, dass Zatchmo verkauft ist. Eine „internationale Dressurreiterin“ soll die nächste Glückliche im Sattel des Zack-Sohnes und Don Schufro-Neffen (seine Mutter war eine Vollschwester) aus der Zucht von Weihegold-Züchterin Inge Bastian sein. Wer das ist, wird allerdings nicht gesagt. Noch ist das Gestüt Blue Hors bei der FEI als Besitzer vermerkt.

Mit Nanna Skodborg Merrald war Zatchmo nach den ersten Erfahrungen auf nationaler Ebene zweimal international am Start. In Le Mans gewannen sie den Grand Prix mit 75,456 Prozent und den Special mit 75,383 Prozent. Beim stark besetzten CDI5* in Herning wurden sie Dritte im Grand Prix (75,826) und Vierte in ihrer ersten Kür (82,995).