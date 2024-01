Dänischer Pferdesportverband: Ulf Helgstrand und Jakob Blicher Ravnsbo zurückgetreten

Der Dänische Pferdesportverband (DRF) hat bekannt gegeben, dass der bisherige Vorsitzende Ulf Helgstrand und sein Stellvertreter, Jakob Blicher Ravnsbo, sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen.

Am 13. April 2024 steht in Dänemark die DRF-Vertreterversammlung an, die um einen Tagesordnungspunkt erweitert worden ist: Neuwahlen des Vorsitzenden und seines Stellvertreters.

Seit 2003 war Ulf Helgstrand, Vater von Andreas Helgstrand, Vorsitzender des DRF – neben weiteren offiziellen Ämtern beim Weltverband FEI und der European Equestrian Federation. Helgstrand hatte in der Vergangenheit auch für die FEI-Präsidentschaft sowie den Vorsitz des Dressurkomitees kandidiert. Hier hatte es nicht geklappt mit der Wahl, wohl aber beim DRF. Eigentlich war Ulf Helgstrand im April 2023 als Präsident wiedergewählt worden.

Geruht hat sein Amt als DRF-Vorsitzender nun aber schon seit gut drei Monaten. Ende September hatte Ulf Helgstrand sich beurlauben lassen. Das war eine Reaktion auf die positive Medikationskontrolle des Hengstes Jovian bei den Dänischen Meisterschaften und der damit verbundenen Aberkennung der Bronzemedaille von Helgstrands Sohn Andreas, Jovians Reiter. Das war also noch ehe der dänische Fernsehsender TV2 seine Aufnahmen aus dem Stall Alltag bei Helgstrand Dressage veröffentlicht hat.

Den Vorsitz übernahm an Helgstrands Stelle sein bisheriger Stellvertreter, Jakob Ravnsbo. Doch auch der stellt sich nicht zur Wiederwahl. Er gehörte seit 2009 zum Verwaltungsrat und war seit 2021 stellvertretender Vorsitzender. Der DRF sagt: „Das bedeutet, dass mehr als 35 Jahre solider Verwaltungserfahrung zusammengenommen zurücktreten und die Zügel neuen Kräften überlassen werden.“

Die sollen nun gesucht werden.

