Dänischer Warmblutzuchtverband/Helgstrand: Fohlen nicht über Auktion verkauft

Der dänische Warmblutzuchtverband nimmt erstmals Stellung zu der Anschuldigung, Andreas Helgstrand habe bei der Nordic International Sales Fohlenauktion eines der Fohlen vorab gekauft und einen Spitzenpreis bei der Versteigerung fingiert.

Der dänische Warmblutzuchtverband hat zu den neuen Vorwürfen Stellung genommen, wonach das vermeintlich teuerste Hengstfohlen der „Nordic International Sales“ 2020 nicht zum angegebenen Preis von 54.000 Euro versteigert worden. Das Internetportal Nordjyske hatte in einem Artikel zuerst darüber berichtet, dass bei der Versteigerung von Fohlen nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein soll. Der dänische Pferdehändler Andreas Helgstrand hatte demnach das teuerste Hengstfohlen bereits vor der Auktion erworben.

Der Zuchtverband, der bei der Auktion „Nordic International Sales“ als Mitorganisator fungierte, schreibt auf seiner Webseite, er sei von Nordjyske sowie „von mehreren Mitgliedern von Dansk Varmblod“ kontaktiert worden. Als Reaktion auf die Vorwürfe hat der Dänische Warmblutzuchtverband folgendes Statement veröffentlicht:

„Wir können bestätigen, dass das betreffende Fohlen nicht über die oben genannte Auktion verkauft wurde. Denn die Verkäuferin, Nanna Jønsson, hatte bereits vor der Auktion eine Vereinbarung mit Helgstrand Dressage getroffen. Das Fohlen war also vor der Auktion gehandelt worden, was einen Verstoß gegen die Auktionsregeln darstellt. Dansk Varmblod erfuhr erst nach der Versteigerung von dieser Tatsache. Das Fohlen wurde, wie Sie wissen, versteigert und von Helgstrand Dressage für 54.000 DKK zurückgekauft.

Das Auktionsbüro stellte dem Käufer und Verkäufer keine Kosten in Rechnung, da das Fohlen nicht verkauft, sondern auf der Auktion zurückgekauft wurde.

Dansk Varmblod beanstandet nachdrücklich, dass sein Partner Helgstrand Dressage und die Verkäuferin Nanna Jønsson das Fohlen vor der Auktion entgegen den Auktionsbedingungen gehandelt haben.

Dansk Varmblod hat seit 2020 nicht mehr an der Nordic International Sales Auktion teilgenommen.

Dansk Varmblod hat keine Kenntnis davon, dass das betreffende Fohlen an eine dritte Partei verkauft wurde. Uns ist nur bekannt, dass das Fohlen nicht über die Auktion verkauft wurde und dass Helgstrand Dressage direkt mit Nanna Jønsson abgerechnet hat.“

Damit distanziert sich der Verband von der Züchterin und Helgstrand Dressage mit vergleichsweise harmlosen Formulierungen. Unterzeichnet ist die Veröffentlichung von Caspar Cassøe als Geschäftsführer und Jan Pedersen als Präsident. Cassøe fungiert bei den Weltmeisterschaften in Dressur, Springen, Para-Dressur und Voltigieren im dänischen Herning als Geschäftsführer des Organisationskomitees. Jan Pedersen, auch Präsident der Weltvereinigung der Zuchtverbände (World Breeding Federation for Sport Horses, WBFSH) war selbst in ein Geschäft mit Andreas Helgstrand verstrickt, bei dem es um undurchsichtige Verkäufe von Anteilen des Pferdes ging.