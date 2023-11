Daleras Mutter bekommt Gnadenbrot bei Jessica von Bredow-Werndl

Die Trakehner Stute Dark Magic, Mutter von Olympiasiegerin Dalera, bekommt Gnadenbrot bei Jessica von Bredow-Werndl. Und auch andere Pferde der früh an Krebs verstorbenen Züchterin Silke Druckenmüller haben nun ein neues Zuhause in Aubenhausen und auch im hohen Norden.

Dalera wird ihre Mutter ab heute Tag für Tag begrüßen können. Die Trakehner Stute Dark Magic erhält ihr Gnadenbrot bei Jessica von Bredow-Werndl. Auch der Sohn der Handryk-Tochter, Dallenio, kann morgens einmal „Mama“ wiehern.

Gestern ist die Stute in Aubenhausen eingezogen, meldet Jessica von Bredow-Werndl heute auf ihrem Instagramaccount.

Familiensache

Sie soll nun einen liebevollen und wunderschönen Lebensabend bei uns genießen. Nachdem Dalera‘s Züchterin Silke Druckenmüller leider viel zu früh von uns gegangen ist, haben wir gemeinsam mit ihrem Mann Thorsten in Silke‘s Sinne gehandelt und uns um Dalera’s „Familie“ gekümmert.

Drei Jährlinge aus Dark Magic und Dallenia, Dalera‘s Vollschwester (2) und Dalotta (3-jährig v.

Die Züchterin Silke Druckenmöller hatte Dark Magic von Züchter Peter Kunath erworben. Der hatte die Rappstute aus der Hohenstein-Tochter Daydream gezogen. Vater von Daleras Mutter ist der Schimmelhengst Handryk, der wiederum ein Sohn von Van Deyk ist, dem ersten Grand Prix-Pferd von Dorothee Schneider. Dark Magic kam 2002 zur Welt. Im Alter von vier Jahren wurde sie von Easy Game gedeckt. Viele Freunde, so berichtete Silke Druckenmüller, die in diesem Jahr einem Krebsleiden erlegen ist, hätten diese Anpaarungsidee nicht verstanden, dennoch war sie sich ihrer Sache sicher. Damit legte sie den Grundstock für das erfolgreichste Dressurpferd der Gegenwart.

Dalera, die nicht unbedingt dem Trakehner Klischee-Typ entspricht (was besagte Freunde gegenüber der Züchterin meinten, monieren zu müssen), hat ihrer verstorbenen Züchterin mehrfach den Titel der erfolgreichsten Züchterin eines Dressurpferdes der Welt im Ranking der World Breeding Federation for Sporthorses (WBFSH) eingebracht. Auch in diesem Jahr wurde ihr der Preis posthum zuerkannt.

Daleras Karriere

Dark Magics weitere Nachzucht bei Familie Werndl

Silke Druckenmüller blieb der Blutlinie treu. 2013 kam Dallenia zur Welt. Sie ist eine Tochter des Millennium, der wiederum von Easy Game abstammt. Dallenia ging für Luxenburg unter der gebürtigen Dänin Kristine Möller bis Prix St. Georges. Sie steht nun im hohen Norden auf dem Gut Roest, einem in mehrfacher Hinsicht ausgezeichnetem Betrieb, wo sie in besten Händen einer Karriere als Zuchtstute entgegenblickt.

Dann schenkte Daleras Mutter zwei Jahre später, 2015, Dallenio das Leben. Auch er ist ein Sohn von Millennium und steht schon länger in Aubenhausen. Unter Benjamin Werndl hat Dallenio erste internationale Erfolge in der kleinen Tour zu verzeichnen, zuletzt in Hagen.

Der weitere Nachwuchs ist noch jung und steht vorerst auf dem Gut Schwaighof bei Augsburg.

Dalera ist auch in diesem Jahr das erfolgreichste Trakehner Sportpferd. Vor zwei Jahren hatte Jessica von Bredow-Werndl im Rahmen des Galaabends Daleras Mutter erstmals kennengelernt. Fortan wird sie der Rentnerin ein Gnadenbrot nach Maß bescheren.

