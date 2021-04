Daniel Deußers Cornet wird Lehrpferd

Der Oldenburger Cornet hat viele Reiter im Spitzensport glücklich gemacht. Nun ist es für ihn mit seinen 17 Jahren an der Zeit, kürzer zu treten.

Sabine Sternagel-Boettger hatte ihre Caletto-Tochter Celine 2003 von Cornet Obolensky besamen lassen. Ein Jahr später kam ein kleines Hengstfohlen zur Welt, das mal Schimmel werden, aber ein bisschen graue Fellfarbe an Hals und Brust nie ganz verlieren wird.

Unter dem Namen Cornet 39 beginnt er seine Karriere als Springpferd zunächst mit Judith Bachl. Dann wechselt er zu der Schwedin Irma Karlsson, die Cornet einige ihrer größten Erfolge verdankt, wie zum Beispiel die Goldmedaille bei den Europameisterschaften der jungen Reiter 2014 in Arezzo.

Cornets Talent bleibt nicht unentdeckt. 2015 wechselt Cornet in den Besitz der US-Amerikanerin Paris Sellon, die Frau an der Seite des Schweizer Europameisters Martin Fuchs. Sie reitet Cornet zum Teil selbst, vor allem geht er aber auch unter Lauren Hough. Mit ihr gewinnt er unter anderem 2016 einen der Vier-Sterne-Grand Prix in Wellington.

Im Sommer 2017 übernimmt dann Daniel Deußer Cornets Zügel, mit dem der Oldenburger beispielsweise das Weltcup-Springen in Oslo im selben Jahr gewinnt. Deußer reitet Cornet bis Ende 2019. Dann geht er in den Stall von Steve Guerdat.

Hier war er Lehrmeister des 25-jährigen Schweizers Anthony Bourquard, der mit ihm noch in Springen bis 1,50 Meter platziert war. Doch mit alldem soll nun Schluss sein. Wie Anthony Bourquard auf Instagram mitteilt, bekommt „Professor Cornet“ nun einen neuen Schüler:

„Danke für alles, Cornet! Du warst der beste Lehrmeister, den ich mir hätte wünschen können! Viel Glück mit deinem neuen Reiter.“

Cornets neues Zuhause ist bei der Schweizer Familie Puch. Lou Puch reitet in der internationalen Children-Tour mit. Anthony Bourquard erklärte gegenüber Studforlife.com: „Ich bin ein bisschen traurig, aber auch glücklich, dass er ein gutes neues Zuhause bekommt. Er wird dort ein tolles Karriereende haben. In seinem Alter hat er es verdient, Spaß in kleineren Springen zu haben.“