Debbie McDonald tritt als Trainerin des US-Dressur-Teams zurück

Es war ein Hin und Her mit dem Trainervertrag zwischen dem US-amerikanischen Pferdesportverband USEF und der Trainerin der Dressur-Equipe, Debbie McDonald. Nun tritt die 68-Jährige von ihrem Amt zurück.

Nie war das Dressurteam der USA erfolgreicher als unter der Ägide von Debbie McDonald. Im Jahr 2010 übernahm sie die Aufgabe als Nationaltrainerin, später folgten zwei historische Silbermedaillen für das US-amerikanische Dressurteam. Die erste 2018 bei den Weltreiterspielen in Tryon, Nummer zwei bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021. Noch im selben Jahr lief der Vertrag zwischen Debbie McDonald und der USEF aus und wurde, trotz aller Erfolge, nicht verlängert. Grund dafür: Gegen die Trainerin und ihren Ehemann Bob McDonald lag eine Zivilklage vor. Bob McDonald, ebenfalls als Trainer im Reitsport aktiv, soll während seiner Trainertätigkeiten in den 1970er Jahren minderjährige Schülerinnen sexuell missbraucht haben. Seine Frau soll davon gewusst und sich damit der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht haben. Die Klage wurde später abgewiesen. Währenddessen fuhr das US-amerikanische Dressurteam trainerlos zu den Weltmeisterschaften 2022 nach Herning.

Rückkehr nur von kurzer Dauer

Anfang dieses Jahres dann die Nachricht von einem erneuten Engagement. Debbie McDonald kehrte in ihr Amt als Trainerin zurück, das Ziel: Paris 2024.

Nun, nur ein halbes Jahr nach der Rückkehr der einstigen Weltcup-Siegerin, berichtet dressage-news.com von ihrem Rücktritt mit Wirkung zum 1. August. „Nach vielen Diskussionen ist es eine schwierige Entscheidung für mich, aber die richtige, da ich meine Lehrtätigkeit verringern werde, um mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich werde mich von der Rolle als Trainerin zurückziehen, um dem Programm die Möglichkeit zu geben, einen Nachfolger zu finden, der das Team bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris und 2028 in Los Angeles führen kann“, erklärte Debbie McDonald in einer Erklärung des US-amerikanischen Verbandes. „Es war mir eine Ehre, in den vergangenen mehr als 15 Jahren mit dem US-Dressurprogramm zu arbeiten […]. Ich wünsche dem Team nichts als Erfolg und werde weiterhin in begrenztem Umfang als Trainerin tätig sein. Ich freue mich darauf, unsere Athleten weiterhin erfolgreich in den Arenen der Welt zu sehen.“

Mit Interims-Trainer zu den Panamerikanischen Spielen

Die Entscheidung von Debbie McDonald werde respektiert, und in geringerem Umfang weiterhin mit ihr als Trainerin zu arbeiten sei nicht ausgeschlossen, sagte Hallye Griffin von der USEF. „Wir richten unseren Blick nach vorne auf die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 und werden mit der Suche nach einem Trainer beginnen, mit dem Ziel, die Stelle bis zum 1. Dezember 2023 zu besetzen, mit einer Verpflichtung bis zu den Olympischen Spielen in LA 2028.“ Bis dahin soll ein Interims-Chef d’Equipe ernannt werden, der das Team im Oktober dieses Jahres zu den Panamerikanischen Spielen in Santiago de Chile begleitet.

Die reiterlichen Erfolge der Debbie McDonald

Debbie McDonald wurde vor allem durch ihre Erfolge im Sattel der Brentano II-Tochter Brentina bekannt. Das Paar gehörte selbst zum US-amerikanischen Dressurteam bei den Weltreiterspielen 2002 und 2006 und bei den Olympischen Spielen in Athen 2004 und in Peking 2008. Im Jahr 2003 wurde Debbie McDonald die erste US-Amerikanerin, die den Dressur-Weltcup gewann.

