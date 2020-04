Der Don Hitmeyer-Podcast, Episode #3: Ostereier

Frohe Ostern – ja, die hätte sich Don Hitmeyer auch gewünscht. Ach gewünscht – herbeigesehnt hat er sie. Doch Pustekuchen! Aber so schnell gibt sich der Held der letzten Seite des St.GEORG nicht geschlagen!

Null Ostereier! Maßlose Enttäuschung bei Don Hitmeyer! Der Osterhase hat ihn vergessen. Also der Osterhase, der über eine eigene EC-Karte verfügt und normalerweise auf Leibesertüchtigung hoch zu Ross steht, sein Reitmensch! Natürlich glaubt Don Hitmeyer nicht mehr an die Mär vom herumhoppelnden Osterhasen. So viel Mühe hat sich das edle Reitpferd jetzt zu Ostern gegeben, sogar Nester aus Heu gebaut. Aber: Außer Spesen nichts gewesen! Das kann er so nicht stehen lassen. Er beschließt einen ganz besonderen Boykott durchzuziehen. Wenn er keine Ostereier bekommt, soll es dem Verantwortlichen auch nicht gut ergehen. Seine Boykottidee könnte vom Thema her passender nicht sein.

