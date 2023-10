Der Fall Bohemian: Kittels Krokodiltränen? Besitzer sprechen von „Unwahrhaftigkeit“

Was wird aus Bohemian? Wie echt sind Patrik Kittels auf Sozialen Medien gezeigten Emotionen? Sportpferde Galleria, Noch-Besitzer des Olympiavierten von Tokio 2021, haben nun auf Instagram ihre Sicht der Dinge dargestellt. Und damit weitere Emotionen ausgelöst.

Der Fall Bohemian geht in die nächste Runde. Auch diesmal wird sie in den Sozialen Medien ausgefochten. Der Weg des Westfalen, der als junges, nicht einfach zu reitendes Pferd in den Stall der Dänin Cathrine Laudrup-Dufour gekommen war und im letzten Jahr nach Platz vier in der Olympiakür von Tokio verkauft wurde, lässt die Emotionen auch weiter hochkochen.

Wie echt sind die Emotionen?

Nachdem der schwedische Dressurreiter Patrik Kittel, der in der Nähe von Münster lebt, sich tränenreich von „Bo“, dem Bordeaux-Sohn Bohemian, verabschiedet hatte, war ihm eine Welle der Sympathie auf Instagram entgegengeschwappt. Augenscheinlich als Konsequenz auf die Reaktionen in den Sozialen Netzwerken hatten sich die Verkäufer, das deutsche Unternehmen Sportpferde Galleria, hinter dem der koreanische Reiter Dong Seon Kim, in Dressurkreisen besser als „Peter“ bekannt, steht, umentschieden. Nun soll Bohemian, der ursprünglich als Olympiapferd für „Peter“ geplant war, nicht mehr über eine Auktion verkauft werden. Vielmehr wurde der Westfale aus dem Stall von Patrik Kittel abgeholt und steht nun in Mönchengladbach, dem Standort der Sportpferde Galleria GmbH.

Patrik Kittels Instagram-Tränen wurden viel kommentiert. Viele der Kommentare werten die Verkaufsabsichten der Sportpferde Galleria GmbH negativ, stellen Pferdehandel im Allgemeinen in Frage. Auf die Reaktionen hat das Unternehmen mit dem koreanischen Hintergrund ebenfalls reagiert. Wer nun asiatisches Understatement erwartet hätte, sieht sich getäuscht. Vielmehr bezichtigen die Verantwortlichen den schwedischen Grand Prix-Reiter der Lüge. Kittel hatte zwar nicht explizit davon gesprochen, ein Kaufgebot für Bohemian ausgesprochen zu haben, aber ein Post auf Instagram vom 27. Oktober 2023 lässt sich zumindest in diese Richtung interpretieren. Dort ist die Rede von dem Versuch, Sponsoren zu finden. Wörtlich schreibt Kittel: „Ich habe mich wirklich bemüht, ihn (Bohemian) mit Sponsoren zu retten oder ein gutes Zuhause für ihn zu finden.“ Durch die Verwendung des des Wortes „oder“ könnte man also durchaus den Eindruck bekommen, Kittel habe Bohemian – mittels Geldgeber – weiterhin bei sich haben wollen.

Sportpferde Galleria schildert ihre Sicht auf die letzten Tage. Dabei kommt „Mr. Kittel“, wie es konsequent zu lesen ist, nicht eben gut weg:

„Im Grunde genommen wollte er (Patrik Kittel), dass wir ihm Bohemian umsonst geben, und falls das Pferd sterben oder lahm werden sollte, würde Herr Kittel nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wer würde, wenn er bei klarem Verstand ist, diesen Bedingungen zustimmen? Und jetzt beschuldigt er unser Unternehmen, ihm Bohemian unrechtmäßig weggenommen zu haben. Wir verurteilen Herrn Kittels Worte der Unwahrhaftigkeit aufs Schärfste“.

Drei Posts finden sich auf dem Instagram-Profil von Sportpferde Galleria. Der Ton ist scharf:

„Tatsächlich hat Herr Kittel nie ein Angebot zum Kauf von Bohemian gemacht, wie er in seinem Instagram-Post vom 27. Oktober fälschlicherweise behauptet. Wir sind uns sehr sicher, dass Herr Kittel, wenn er so verliebt in Bohemian wäre, wie er auf seinem Instagram-Post behauptet, sich Bohemian leisten oder uns sogar um einen Rabatt hätte bitten können. Herr Kittel hat dies jedoch nie getan“.

Kritikpunkt Provisionen

In der Folge rechnet das Unternehmen mit dem allgemeinen Geschäftsgebaren im Pferdehandel ab. Auch dabei wird Patrik Kittel erwähnt.

„Aus der Sicht des Käufers ist es unserer Meinung nach besser, bei einer Auktion zu kaufen, weil es dort keine Händler und Trainer gibt, die versuchen, lächerliche hohe Summen aus dem Kauf für sich herauszunehmen. Diese oft unehrliche Provision (die Herr Kittel @patrikkittel leider verliert) ist ein Grund, warum viele Dressurreiter und -besitzer die Nase voll von unserem Sport haben. Zumindest durch ein Auktionsformat würde es diese schmutzigen Provisionen nicht geben. Und wenn der nächste Besitzer von Bohemian ihn zu einem ehrlicheren Preis kaufen würde, könnte das gesparte Geld vielleicht für das Wohl des Pferdes verwendet werden. Gezeichnet: Woonghi Rafael Kim (Geschäftsführer von Sportpferde Galleria)“.

Tatsächlich ist Patrik Kittels Geschäftsgebaren schon einmal aufgefallen. Dabei ging es um den Verkauf der Jungpferde-Weltmeisterin UNO Donna Unique an das Ehepaar Kohl vom Gestüt Peterhof. Gemeinsam mit Andreas Helgstrand sollen Provisionen geflossen sein, darunter auch 250.000 Euro an Kittel, für den die Kohls die Stute damals für angeblich 2,7 Millionen Euro erworben hatten. Mittlerweile ist Patrik Kittel ein Teil der Global Equestrian Group, zu deren Teilhabern auch Helgstrand zählt.

