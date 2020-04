Der ökonomische und umweltfreundliche Allwetter-Reitboden, der die Pferdebeine schont

Wer wünscht sich das nicht? Dauerhaft ebene und wasserdurchlässige Außenplätze. Mit dem TTE-System von Firma HÜBNER-LEE klappt das sogar ohne Unterbau. Stattdessen basiert das Konzept auf einem massiven Gitter, das allerlei weitere Vorzüge hat.

Einen dauerhaft wasserdurchlässigen, ebenen und stoßdämpfenden Reitplatzboden ohne Unterbau bietet die HÜBNER-LEE GmbH & Co.KG aus Holzgünz.

Das TTE-Baukonzept wird direkt auf den Naturboden über dem umliegenden Niveau aufgebaut und bietet 3 in 1, nämlich Trenn-, Trag- und Entwässerungsschicht.

Der erhöhte On Top-Aufbau steht im Gegensatz zum sonst wannenartigen Einbau von Reitplätzen in den Boden und gewährleistet so eine schnelle Aufnahme und Ableitung von Regenwasser. Selbst wenn der Untergrund kein Wasser mehr aufnimmt, kann das Überschusswasser über die Flächendrainage seitlich entweichen.

Massive Gitter wirken durch einen speziellen Verbund lastverteilend wie ein Schneeschuh und ersetzen somit die konventionelle Tragschicht. Dies schützt die Fläche einerseits vor Verdichtung, wodurch die Versickerungsfähigkeit der Fläche erhalten wird, andererseits wird eine dauerhafte Ebenheit gesichert.

Dies ermöglicht ideale witterungsunabhängige Reitbedingungen und senkt das Verletzungsrisiko erheblich. Eine Elastikschicht unter dem Gittersystem dämpft Stöße und macht das TTE-Baukonzept zu einem gelenkschonenden „Tanzparkett für Pferde“.

Untersuchungen haben ergeben, dass das elastische Verhalten von TTE-Reitplätzen mit dem Idealbild des Rasenplatzes vergleichbar ist und dieses sogar übertrifft.

TÜV zertifiziertes System

Das massive TTE-Gitterelement ist TÜV zertifiziert und hat bisher als einziges System den Signumtest der DLG bestanden. Kontaktdaten für zahlreiche Referenz-Flächen können bei HÜBNER-LEE direkt angefordert werden und erlauben dem Kunden sich selbst vor Ort von TTE-Reitplätzen in der Praxis zu überzeugen.

Der kinderleichte Aufbau ohne Unterbau ermöglicht einen kostengünstigen Eigenbau und ist auch eine umweltverträgliche Lösung bei Genehmigungsschwierigkeiten.

Die Qualität des Reitplatzes wird durch eine individuelle Beratung und kundennahe Baubegleitung bis hin zur Durchführung des Baus sichergestellt und bietet so ein „Rundum-Sorglos-Paket“ je nach Bedarf.

Über Hübner-Lee

Seit über 20 Jahren ist die Firma HÜBNER-LEE mit mehr als 3 Millionen Quadratmeter Reitplatz in Europa am Markt. Das Unternehmen setzt neue Maßstäbe was die dauerhafte Funktion, die schonende Bewegung der Tiere im Reitsport und das ökologische Bauen betrifft.

Bei HÜBNER-LEE stehen die Bedürfnisse des Halters und der Tiere gleichermaßen im Vordergrund wodurch die Gesundheit sowie eine konstante Leistung der Pferde, ein hoher Reitkomfort und eine lange Lebensdauer des Reitbodens gesichert sind.

Alle Informationen gibt es direkt beim Anbieter unter diesen Kontaktmöglichkeiten:

HÜBNER-LEE GmbH & Co.KG

Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Tel. 08393-9229-0

Fax 08393-9229-22

E-Mail: info@huebner-lee.de

Internet: www.reitplatz.de

