Der Ticketvorverkauf für Dressur- und Para-Dressur-Europameisterschaften in Riesenbeck ist gestartet!

Die Reitsportanlage Riesenbeck International wird in diesem Jahr nach der EM Springreiten 2021 erneut Austragungsort für ein Seniorenchampionat. Dieses Mal werden die Dressur- und Para-Dressurreiter die Championatsmedaillen dort unter sich ausmachen. Tickets für dieses Event sowie für die Premiere der Global Champions Tour-Etappe in Riesenbeck sind ab sofort erhältlich.

„Es werden herausfordernde Wochen für uns werden“, ist sich auch Hausherr Ludger Beerbaum sicher. Denn nach der GCT-Etappe vom 21. bis 23. Juli muss das große Rasenstadion, in dem André Thieme mit Chakaria 2021 Europameister wurde, in einen Sandplatz umfunktioniert werden. Am 5. September starten dann die Dressurreiter in ihre Championate, die am 10. September ihren Abschluss finden werden.

„Alles rückt zusammen, eine Tribüne wird in den Platz hinein gebaut“, verrät Karsten Lütteken, der bei beiden Großveranstaltungen der Turnierdirektor sein wird. So erleben die Zuschauer auch die Dressurprüfungen hautnah. Die Para-Dressurreiter werden ihre Wettbewerbe in der großen Sandarena vor der Veranstaltungshalle abhalten.

Springsport-Highlight schon im Juli

Nach dem Aus für Berlin und Hamburg ist Riesenbeck in dieser Saison die einzige Etappe der Global Champions Tour auf deutschem Boden – und feiert darin eine Premiere. Termin für die Etappe, bei dem neben dem Global Champions Tour Grand Prix auch die Teamserie Global Champions League geritten wird, ist der 21. bis 23. Juli.

„Wir werden als Team Riesenbeck International bei der Global Champions League zweifach gefordert sein. Natürlich wollen wir perfekte Bedingungen bei der einzigen Etappe der Longines Global Champions Tour in Deutschland für unsere Kollegen bieten. Und wir möchten als Team bei unserem Heimspiel den Fans tollen Sport und ein gutes Ergebnis liefern.“ Das 5*-Turnier bietet über die hochdotierte Serie hinaus an drei Tagen Top-Sport mit den besten Springreitern aus aller Welt.

Tickets gibt es unter riesenbeck-international.com