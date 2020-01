Der Vielseitigkeits-Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2008 ist tot

Erinnern Sie sich noch, welches Pferd hinter Hinrich Romeikes Marius Silber gewonnen hat bei den Olympischen Spielen der Vielseitigkeitsreiter in Hongkong? Der Wallach ist nun mit 26 Jahren gestorben.

Silber im Busch von Hongkong hinter dem deutschen Dreamteam Hinrich Romeike und Marius? Das waren die US-Amerikanerin Gina Miles und der Ire McKinlaigh v. Highland King. Nun ist der Dunkelfuchs mit 26 Jahren gestorben.

Seine Besitzer, Thom Schulz und Laura Coats, haben ihn als Youngster in Irland entdeckt. Schult hatte eigentlich nach etwas anderem Ausschau gehalten, verguckte sich aber in McKinlaigh und kaufte ihn.

Zunächst blieb der Wallach bei seinem Züchter. Doch als Thom Schulz und Laura Coats bemerkten, dass ihre neue Stallmanagerin auf der Rainbow Ranch in Kalifornien, Gina Miles, viel Talent und großen Ehrgeiz mitbrachte, holten sie McKinlaigh in die USA.

Nach dem Erfolg in Hongkong hatte Schulz im Interview mit dem US-Magazin The Chronicle of the Horse berichtet: „Gina wollte, aber ihre Pferde waren einfach nicht gut genug. Darum habe ich gesagt, ,Warum holen wir nicht dieses irische Pferd nach Hause, bringen sie zusammen und schauen, wie sie zurecht kommen?‘ Wir dachten, wir lassen sie einfach so lange zusammen, wie wir können. Aber sie sind einfach nie an einen Punkt gekommen, an dem es nicht mehr weiterging.“

Es ging bis zu den Olympischen Spielen. Bei den beiden hat es von Anfang an Klick gemacht. Mit gerade mal sieben Jahren hatte er schon seine erste CCI3*-Prüfung in der Tasche. 2002 nahmen sie erstmals am CCI4* in Kentucky teil und wurden Elfte. Damit empfahlen sie sich für die Weltreiterspiele 2002 in Jerez, wo sie unter den widrigen Bedingungen Platz 25 belegten. Das Pferd war damals acht Jahre jung und seine Reiterin erst seit einem Jahr auf diesem Niveau unterwegs.

Es folgten weitere erfolgreiche Jahre, dann aber auch eine längere Zwangspause von Reiterin und Pferd. Sie kehrten 2006 zurück auf die große Bühne. 2007 wurden sie 15. beim CCI4* in Badminton und holten Einzelbronze sowie Mannschaftsgold bei den Pan-Amerikanischen Spielen. Und 2008 kam dann Olympia und die Silbermedaille in Hongkong. Es war McKinlaighs letzter internationaler Auftritt. Danach verbrachte er seine Rente auf der Rainbow Ranch bei seinen Besitzern.

Seine Reiterin sagte: „McKinlaigh konnte jeden Geländekurs in Angriff nehmen. In seiner ganzen Turnierlaufbahn hat er nicht einen einzigen Hindernisfehler im Gelände gehabt. Er spielte mit Vier-Sterne-Kursen.“