Der wichtigste Satz für Pferdeleute im Corona-November 2020

Nach der Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierenden der Bundesländer werden nun die ab Montag, 2. November geltenden neuen Regeln für die vier Wochen im Corona-November definiert. In den ersten Texten finden sich Passagen, die Reiterinnen und Reiter aufatmen lassen kann. Zumindest ein bisschen. Und auch der Turniersport muss nicht ganz zum Erliegen kommen. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

In der Coronaschutzverordnung des Bundeslandes Nordrhein Westfalen ist klar definiert, wie Reiterinnen und Reiter in den anstehenden Wochen des „Lockdown light“ mit der Situation korrekt umgehen können. Der entscheidende Satz lautet: „(5) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist das Bewegen von Pferden aus Tierschutzgründen auch in geschlossenen Räumen zulässig.“ Ähnlich formuliert es die Stadt Hamburg. Dort heißt es: „Zulässig ist ferner der Sportbetrieb mit Tieren, auch in Hallen, soweit dieser im Hinblick auf das Tierwohl gemäß des Tierschutzgesetzes zwingend erforderlich ist.“

Pferdesport im Corona-November?

In NRW sind auch Turniere weiterhin zulässig. Allerdings nur für Berufsreitsportler. Sie genießen denselben Status wie beispielsweise Fußballer. Die Verordnung definiert: „Ausgenommen ist der Individualsport allein, zu zweit oder ausschließlich mit Personen des eigenen Hausstandes außerhalb geschlossener Räumlichkeiten von Sportanlagen. Wettbewerbe in Profiligen, Wettbewerbe im Berufsreitsport und Pferderennen sowie andere berufsmäßige Sportausübung sind zulässig, soweit die Vereine beziehungsweise die Lizenzspielerabteilungen der Vereine sich neben der Erfüllung ihrer arbeitsschutzrechtlichen Hygiene- und Schutzpflichten auch verantwortlich für die die Reduzierung von Infektionsrisiken im Sinne des Infektionsschutzgesetzes zeigen und die für die Ausrichtung der Wettbewerbe verantwortlichen Stellen den nach § 17 Absatz 1 zuständigen Behörden vor Durchführung der Wettbewerbe geeignete Infektionsschutzkonzepte vorlegen. Zuschauer dürfen bei den Wettbewerben bis zum 30. November 2020 nicht zugelassen werden.“ Damit dürften die offenen Deutschen Meisterschaften auf der Reitanlage Riesenbeck International auf jeden Fall stattfinden.

Aktuelle Auswirkungen der Corona-Bestimmungen für Pferdesport und -zucht.

AACHEN: Keine Nachwuchsturniere für den Nachwuchs im Dezember

Wegen der Corona-Beschlüsse werden die Aachen Youngstars auf das Frühjahr 2021 verschoben.„Wir bedauern die Verschiebung sehr, denn die Nachwuchs-Förderung ist längst ein zentraler Teil unserer Arbeit, aber die Gesundheit der Sportler sowie die unserer Mitarbeiter und aller am Turnier Beteiligten steht über allem“, sagt Frank Kemperman, Vorstandsvorsitzender des ausrichtenden Aachen-Laurensberger Rennvereins e.V. (ALRV). Ursprünglich sollte der deutsche Reiternachwuchs unter der Überschrift Aachen Youngstars Ende November (Aachen Dressage Youngstars), bzw. Anfang Dezember (Aachen Jumping Youngstars) in der Albert Vahle-Halle auf dem Gelände an der Soers starten.

DARMSTADT: Bundesnachwuchs-Championat Pony-Dressurreiter im Dezember?

Das Bundesnachwuchs-Championat der Pony-Dressurreiter kann nicht wie vorgesehen im November in Darmstadt stattfinden. Nun hoffen die Veranstalter auf eine Genehmigung für den 11. bis 13. Dezember 2020.

HANNOVER: Die Messe „Pferd und Jagd“ jetzt doch abgesagt

„Wir sehen leider keine Möglichkeit, die Messe wie geplant vom 10. bis 13. Dezember 2020 durchzuführen“, schreibt der Veranstalter auf seiner Homepage. Die Messe lockt normalerweise gut 100.000 Besucher auf das Messegelände der niedersächsischen Hauptstadt.

REDEFIN: Mecklenburger Körtage definitiv ohne Zuschauer

Am kommenden Wochenende kören die Mecklenburger und zwar nicht nur Hengste ihrer Population, sondern erfahrungsgemäß solche, die aus ganz Deutschland zur Veranstaltung ins Landgestüt Redefin gefahren werden. Stattfinden soll die Körung, wie – daran wird gerade gearbeitet, lässt der Mecklenburger Pferdezuchtverband auf seiner Homepage verlautbaren und verweist auf Clipmyhorse. „Liebe Züchter, liebe Hengsthalter und Aussteller, die neue Situation hat auch uns eiskalt erwischt, obwohl wir natürlich die Entwicklungen tagesaktuell verfolgt haben. Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die 30. Mecklenburger Körtage durchzuführen. Es gibt verschiedene Ablaufszenarien, die wir uns vorstellen können, um die Veranstaltung zu entzerren. Diese werden nun skizziert und besprochen. Es werden definitiv keine Zuschauer zugelassen.“

BADEN-WÜRTTEMBERG: Marbacher Wochenende reine Online-Veranstaltung

Sattelkörung und Reitpferdeauktion des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg, das Marbacher Wochenende findet wie geplant ab dem 6. November statt. Nur gänzlich ohne Zuschauerbeteiligung. Online ist alles auf Interessenten, die am 31. Oktober noch live die Präsentation der Auktionspferde verfolgen können, eingerichtet. Infos beim Pferdezuchtverband Baden-Württemberg.

WESTFALEN: Neues Konzept für Körung wird erarbeitet

Im Westfälischen Pferdestammbuch stehen die Verantwortlichen im ständigen Austausch mit Behörden und Ämtern der Stadt Münster. Die Körung vom 23. bis 25. November soll auf jeden Fall stattfinden, bekräftigt Geschäftsführer Carsten Rotermund in einer Videobotschaft. „Unser Ziel ist es auf jeden Fall den jungen Hengsten, die für die Körung ausgewählt wurden, eine Plattform zu bieten, die sie verdient haben, die besten von ihnen zu kören und zu prämieren und einen Hengstmarkt durchzuführen.“