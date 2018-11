Diabolo Nymphenburg zukünftig unter Laura Stuhldreier

Nachwuchstalent Laura Stuhldreier machte bisher bei den Ponys im Dressurviereck auf sich aufmerksam. Für den Wechsel zu den Junioren hat sie nun einen hervorragenden Lehrmeister an ihrer Seite: Diabolo Nymphenberg, langjähriges Kaderpferd von Cosima Fircks.

Der zehnjährige Diabolo Nymphenburg v. Don Crusador-Weltmeyer steht im Besitz der Familie von Fircks, die in Bad Zwischenahn das Gestüt Nymphenburg betreibt. Der Hannoveraner Wallach qualifizierte sich 2013 unter Johanna von Fircks für die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde, wo das Paar es bis ins Finale schaffte. Siebenjährig übernahm dann Cosima, die jüngere Schwester von Johanna, den imposanten Rappen. Nach zahlreichen gemeinsamen Erfolgen, konnten sich die beiden 2017 schließlich für den Bundeskader der Junioren empfehlen. Für die Europameisterschaften 2017 in Rosendaal (NED) war das Paar erste Reserve.

Ab 2018 traten Cosima von Fircks und Diabolo Nymphenburg dann in der Altersklasse der Jungen Reiter an. Auch hier schafften sie es in den Nachwuchskader Dressur und wurden erneut als Reserve für die Europameisterschaften 2018 nominiert. Cosima von Fircks wünscht dem neuen Paar alles Gute: „Ich bin Diabolo unendlich dankbar für alles, was ich von ihm lernen und durch ihn erleben durfte. Wir haben gemeinsam viel voneinander gelernt und miteinander erreicht. Ich bin mir sicher, er wird Lauras Herz genauso schnell erobern wie meins.“ Die 19-Jährige möchte sich nun vorerst auf ihr zweites Erfolgspferd Nymphenburg’s Easy Fellow und einige jüngere Pferde des Gestüts Nymphenburg konzentrieren.

Lehrmeister für Laura

Damit erhält Laura Stuhldreier nun die Chance, sich mit einem der aktuell erfolgreichsten deutschen Dressurpferde im Nachwuchsbereich bei den Junioren zu etablieren. Die Schülerin aus Münster war bereits bei den Ponyreitern Mitglied im Perspektivkader. Auf ihren Ponys Tesio und Chantre sammelte sie schon einige internationale FEI-Platzierungen und war beispielsweise bei den Deutschen Jugendmeisterschaften 2018 am Start. Bei den Westfälischen Meisterschaften landete sie mit Tesio drei Jahre in Folge auf dem Treppchen. Der FS Champion de Luxe-Sohn Chantre hat inzwischen ein neues Zuhause bei der österreichischen Ponyreiterin Felicita Simoncic gefunden.