Die Gitarre vom „Boss“ soll den Auftritt der US-Reiter in Tokio sichern

Schon vor Rio hatte Bruce Springsteen bei einer Spendengala großen Anteil an der Olympia-Mission der US-Reiter. Für deren Auftritt in Tokio 2020 verkauft er nun seine Gitarre.

Am Freitag, 17. Januar, ist es so weit: Auf der Deeridge Farm in Wellington, Florida, findet die vom US-Verband USET initiierte Spendengala „Take me to Tokyo“ statt.

Zu haben sind unter anderem Devotionalien von Rocklegende Bruce Springsteen, der im vergangenen Jahr seinen 70. Geburtstag feierte, und dessen Tochter Jessica derzeit so erfolgreich unterwegs ist, dass sie eventuell sogar eine Chance haben könnte, in Tokio dabei zu sein.

Bruce Springsteen („The Boss“) stiftet eine signierte Harley Davidson sowie seine Fender Gitarre. Er erklärte: „Patti (seine Frau) und ich haben seit mehr als 20 Jahren mit Pferden zu tun, seitdem Jess mit fünf Jahren angefangen hat zu reiten.“

Die Pferdewelt habe ihr Leben „zutiefst bereichert“, betonte er weiter und betonte etwas, was wir Reiter ja alle wissen: „Ich habe meine Tochter zu einer starken jungen Frau mit Charakter heranwachsen sehen.“

Zudem verfolge er die besten Reiter der Welt, wie sie Jahr für Jahr Turniere reiten. „Ich weiß, was das heißt!“

Seine Frau sagt: „Den Pferdesportlern dieses Landes zu helfen und die US-Teams zu unterstützen ist für uns zu einer Familienangelegenheit geworden.“

Jessica Springsteen hat gerade in der vergangenen Saison nachdrücklich auf sich aufmerksam gemacht, als sie im Großen Preis der Global Champions Tour-Etappe von St. Tropez ihren ersten Fünf-Sterne-Sieg holte, in Stockholm den Großen Preis gewann usw.

www.instagram.com/usetfoundation