Die neuen Dressurgamaschen Veredus Absolute by Isabell Werth

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung auf höchstem Niveau im Dressursport und in Sachen Schutz für Pferdebeine, haben Veredus und Isabell Werth die neuen Dressurgamaschen Absolute entwickelt.

Dressurreiter wollen Pferdebeine bestmöglich vor versehentlichen Verletzungen und Traumata schützen. Auch ist es wichtig, bei den Trainingsübungen auf eine gute Unterstützung der Bänder und Gelenke zu achten.

Das ist der Grund, warum viele Reiter und Pferdepfleger ihre eigenen Lösungen für das Problem finden. Und das ist der Grund, warum Isabell Werth und Veredus beschlossen haben, gemeinsam den besten Schutz zu entwickeln, der je für Dressurpferde geschaffen wurde. Ein Schutz, der für das Pferd bequem sein sollte und den Bändern Halt bietet, eine anatomische Hartschale, die Sehnen und Knochen schützen kann, ohne steif zu sein, und die maximale Bewegungsfreiheit erlaubt. Darüber hinaus muss die Gamasche gut am Pferdebein sitzen, ohne sich während des Trainings zu drehen oder zu bewegen.

Das Studium der Form und die Auswahl hochwertiger Materialien hat den neuen Standard von Dressurgamaschen für jene Reiter bestimmt, die nur das Beste für ihre Pferde suchen.

Nach einem Jahr und Hunderten von Prüfungen ziehen Isabell Werth und Veredus ein positives Fazit aus ihrer Entwicklung der neuen Absolute Gamaschen: „Meiner Meinung nach die besten Dressurgamaschen aller Zeiten“, stellt Isabell Werth zufrieden fest.

Veredus produziert Absolute mit zwei verschiedenen Verschlüssen: „Easy Strap“ und „Elastic“ für einen perfekten Sitz und ein schnelles und sicheres Ausziehen. Die Wahl zwischen den beiden Lösungen hängt natürlich von den persönlichen Vorlieben jedes einzelnen Reiters und Pflegers ab.

Absolute ist in zwei Farben, weiß oder schwarz, in den Größen M und L sowie für Vorder- und Hinterbeine erhältlich.

Sie können die Stiefel in Ihrem Lieblingsgeschäft oder online unter www.veredus.com finden.