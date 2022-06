Dieter Pumpa erhält Deutsches Reiterkreuz in Bronze

Seit über 50 Jahren engagiert sich der 81-jährige Dieter Pumpa in der Region Cottbus und darüber hinaus für den Reitsport. Für seine Verdienste wurde der Vorsitzende des Reitvereins Sielow nun von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) mit dem Deutschen Reiterkreuz in Bronze geehrt.

Das 50. Pfingstturnier in Cottbus-Sielow war der geeignete Rahmen für die Übergabe der Auszeichnung an einen Mann, der diesem Turnier verbunden ist wie kein Zweiter: Dieter Pumpa. Selbst an der Gründung des Reitvereins Sielow 1960 beteiligt, übernahm er von Beginn an Leitungsaufgaben in den Bereichen Ausbildung und Sport. Pfingsten 1964 konnte das erste große Reitturnier des Vereins stattfinden, das den Beginn einer jahrzehntelangen Tradition markierte. Bis heute ist Pumpa Veranstalter des Turniers und blickt auf zahlreiche erfolgreiche Veranstaltungen zurück.

Von Jungpferdeprüfungen, einer Regionaltour für Amateure bis hin zu Qualifikationen für die diesjährigen HKM-Bundeschampionate und eine Barrierenspringprüfung der Klasse S unter Flutlicht war auch am vergangenen Pfingstwochenende alles dabei. Neben dem sportlichen Programm hatte Turnierleiter Dieter Pumpa auch für ein geeignetes Rahmenprogramm gesorgt. Zusätzlich zum 50. Turnierjubiläum konnte der Reitverein Sielow sein über 60-jähriges Bestehen feiern.

Dieter Pumpa: Pionier in Sachen Hippotherapie

Nach dem Studium zum Veterinäringenieur in Gera war Pumpa zunächst selbst aktiv im Turniersport unterwegs. Mit verschiedenen Pferden war er im Springsport bis zur Klasse S erfolgreich und ist Träger des Goldenen Reitabzeichens aufgrund seiner Erfolge im Springreiten. Nachdem er sich das Reiten autodidaktisch beigebracht hatte, gehörte er zu DDR-Zeiten zum Bezirksleistungsstützpunkt Lübben und zur DDR-Springauswahl. Über sechs Jahrzehnte saß er selbst aktiv im Sattel – bis heute fiebert er auf der Zuschauertribüne mit.

Über die Pfingstturniere hinaus ist Dieter Pumpa jedoch vor allem auch für eines bekannt: Das therapeutische Reiten. Seit mehr als 50 Jahren unterstützt er Kinder und Jugendliche in diesem Bereich. In seiner eigenen privaten Reitschule wurde die Hippotherapie schnell zur Institution und wurde so durch das Deutsche Kuratorium für therapeutisches Reiten als erste Einrichtung des therapeutischen Reitens in den neuen Bundesländern anerkannt. Auch ein Camp für Jugendliche mit Behinderung aus Polen und Deutschland findet jährlich statt.

Zahlreich ausgezeichnet

Bereits mehrfach wurde Dieter Pumpa in der Vergangenheit für sein Engagement ausgezeichnet. Im Jahr 2000 verlieh ihm der Landesverband Pferdesport Berlin-Brandenburg die goldene Ehrennadel. 2010 kamen die goldene Ehrennadel des Landessportbundes Brandenburg, sowie die Graf Landsberg Medaille in Silber hinzu. Zusätzlich dazu erhielt er 2012 das Bundesverdienstkreuz. Nun kamen im Rahmen des Pfingstturniers gleich mehrere Auszeichnungen hinzu: Neben dem Deutschen Reiterkreuz in Bronze erhielt Pumpa auch die „Ehrenplakette für Turnierveranstalter“ des Landesverbands Pferdesport Berlin-Brandenburg und die „Dr. Günter Seyffart-Medaille“. Sie ist die höchste Ehrenamtsauszeichnung des Landesverbandes. Überreicht wurden die Auszeichnungen im Rahmen des Abendprogrammes von Peter Krause, Präsident des LPBB sowie dem Geschäftsführer des Landesverbandes, Peter Fröhlich.

Hannah Scherf