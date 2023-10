Domizil von Helgstrand Dressage in Florida soll kurz vor Verkauf stehen

Ist das Downsizen oder nur geschicktes Immobilienmanagement? Nach Recherchen der Webseite dressage-news.com steht der Verkauf der von Helgstrand Dressage erst vor vier Jahren in Florida erworbenen Reitanlage kurz vor dem Abschluss.

Vor vier Jahren hatte Helgstrand Dressage in Florida die Windsome Farm erworben. Eine Top-Adresse in Wellington, wo sich in den ersten Monaten des Jahres viele Top-Reiter aus Spring- und Dressursport treffen. Die Webseite dressage-news.com will wissen, dass das Anwesen damals für 17,45 Millionen US Dollar (15,84 Mio. Euro) von Helgstrand Dressage den Besitzer gewechselt hatte.

Einen Einblick in die großzügige Immobilie mit mehr als 50 Boxen gewährte Andreas Helgstrand nach dem Kauf von Windsome Farms unter anderem in einem YouTube Video.

Die US-Dependance von Helgstrand Dressage in Florida umfasst 80 Morgen (32,2 Hektar). Gerüchte wonach das Unternehmen die Farm verkaufen wolle, hatten schon länger kursiert. Tatsächlich soll es laut dressage-news.com so sein, dass eine Familie aus New Jersey bereits vor längerer Zeit die Hälfte der Reitanlage erworben habe. Und genau dieses Familie würde nun auch den zweiten Teil der Immobilie übernehmen wollen. Gleichzeitig ändert sich aber für Helgstrand Dressage in Florida wenig. Eine Rückmietvereinbarung ermöglicht es dem dänischen Pferdehändler und seinen Angestellten auch weiterhin, das US-Geschäft mit der Windsome Farm als operativer Basis durchzuführen.

Federführend vor Ort in Florida für Helgstrand Dressage sind der gebürtige Däne Lars Petersen, den Andreas Helgstrand noch aus seiner Zeit als junger Bereiter bei Blue Hors kennt, und dessen Ehefrau Melissa Taylor.

In Florida blickt man mit Interesse auf alle Immobilienverkäufe in und um Wellington. Diverse Investoren haben einen Blick auch auf Teile der großzügigen Reitanlagen geworfen, die in den Wintermonaten unterschiedliche internationale Turniere im Sunshine State durchführen.

Helgstrand Dressage ist als Teil der Global Equestrian Group, zu der auch der US-Amerikaner Mark Belissimo und die Ludger Beerbaum Stables zählen, beteiligt an einigen dieser Immobilien.