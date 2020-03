Der Don Hitmeyer Podcast, Episode #1: Atemlos

Hier meldet sich Don Hitmeyer zu Wort. Sein Reitmensch findet, das edle Reitpferd solle mehr auf seinen Atem achten. Das verschlägt dem Helden der letzten Seite des St.GEORG aber genau diesen. Und er weiß auch schon, wie der seinem Reitmenschen unmissverständlich klar macht, dass er anderer Meinung ist. Merke: Nicht nur Helene Fischer kann atemlos sein!

Don Hitmeyer ist nun multimedial unterwegs. Weil sein Reitmensch meint, er müsse seinem edlen Reitturnier sogar das richtige Atmen beibringen, verschlägt es Don Hitmeyer beinahe die Sprache. Aber eben nur beinahe.

Er wäre nicht das cleverste und philosophischste aller Reitpferde, wenn ihm da nicht sofort etwas einfiele. Was Don Hitmeyer und sein Reitmensch mit Helene Fischer, Klangschalenyoga und dem Weg zur Körpermitte gemeinsam haben, gibt es hier zu hören!

Welche Folge von Don Hitmeyer möchtet ihr gerne hören? Habt ihr einen Favoriten unter den Glossen auf der letzten Seite des St.GEORG, die ihr unbedingt zum Hören immer dabei haben wollt? Schreibt uns eine E-Mail an redaktion@st-georg.de und schon bald wird sie hier hochgeladen!

Don Hitmeyer ist seit 2003 fester Bestandteil des St.GEORG-Teams. Er hat es nicht leicht. Nicht mit seiner Existenz als verkanntes Genie unter den edlen Reitpferde, auch nicht mit den anderen Pferden auf der Stallgasse, etwa der kapriziösen Stuten Bella Tussissima. Vor allem aber gibt es eines in seinem Leben, das ihn Tag für Tag aufs Neue fordert: sein Reitmensch! Er liest viel, hat tolle Ideen, ist kommunikativ und – so findet Don Hitmeyer zumindest – ein wenig eitel mit einem enormen Hang zur Selbstüberschätzung, nicht nur was die eigenen Reitkünste anbelangt. Gut, dass es da einen gibt, der ihn immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Das Neueste von Don Hitmeyer gibt es jeden Monat auf der letzten Seite des St.GEORG.

