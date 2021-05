Dorothee Schneider sitzt wieder im Sattel und freut sich über vierbeinigen Nachwuchs

Wie heißt es so schön? Wenn du denkst, es geht nicht mehr usw. Im Falle von Dorothee Schneider gibt es gleich mehrere Lichtlein, die ihr nach dem Unglück in Pforzheim wieder Grund geben, positiv nach vorne zu blicken.

Das Unglück beim Turnier in Pforzheim, wo Mannschaftsolympiasiegerin, -welt- und -europameisterin Dorothee Schneider ihre Stute Rock’n Rose verlor und sich das Schlüsselbein brach, liegt erst drei Wochen zurück. Die seelischen Wunden bräuchten länger um zu heilen, sagte Schneider danach in einem Interview mit dem SWR. Gut, wenn man Pferde hat, die helfen einem dabei!

Im Falle von Dorothee Schneider ist das zum einen ihr Erfolgspferd Showtime, den sie ja schon ausbildet seit er dreijährig ist. Auf Instagram hat sie ein Reitvideo mit ihm gepostet. Dank einer speziell für sie maßangefertigten Schaumstoffweste, die den Arm stabilisiert und schützt, kann sie ihren Star wieder trainieren. Schließlich fehlt den beiden noch die offizielle Olympiaqualifikation, die sie schnellstmöglich nachholen müssen. Schneider: „Wir trainieren fleißig, um bald wieder an den Start gehen und vor allem bei einer Olympia-Qualifikation dabei sein zu können.“

Das ist aber nicht der einzige Lichtblick auf Gestüt St. Stephan. Der andere ist gerade erst auf die Welt gekommen: ein Hengstfohlen v. Totilas aus Dorothee Schneiders ehemaligem Kaderpferd Forward Looking. Genauer gesagt erreichte die Nachricht von der Geburt des kleinen Mannes Schneider, als sie in Pforzheim im Krankenhaus lag und den Schock vom Tod von Rock’n Rose verarbeiten musste. Nun fest der Kleine neben Mama fröhlich über die Wiese in Framersheim. Und wer nicht glaubt, dass Dressurlektionen zum natürlichen Bewegungsrepertoire der Pferde gehören, der sollte sich mal die Videoausschnitte anschauen. Der Kleine scheint allerdings ein besonderes Talent für die Schulen über der Erde zu haben.