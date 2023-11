Dorothee Schneider verabschiedet Faustus in den Ruhestand

Im Dezember 2022 gingen Dorothee Schneider und Faustus ihr letztes gemeinsames Turnier. Wie die Reiterin jetzt mitteilt, stellte sie kurz danach Probleme im Bewegungsablauf des Pferdes fest. Nun verabschieden Schneider und die Pferdebesitzer Faustus in den Ruhestand.

Am 18. Dezember 2022 lief Faustus seine letzte Prüfung mit Dorothee Schneider. In einer Grand Prix Kür in Frankfurt zeigte der Wallach, was er kann. Mit 82,870 Prozent platzierte er sich hinter Isabell Werth und Emilio auf Platz zwei. Dorothee Schneider sagte hinterher: „Ich bin sehr, sehr, sehr happy mit ihm heute, weil er sein Licht sonst so unter den Scheffel stellt. Heute ging er mal richtig aus sich heraus und ich kam zum Reiten. Ich beglückwünsche das Pferd, wie er sich heute präsentiert hat. Er braucht scheinbar diese tolle Halle in Frankfurt, um sich zu zeigen.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte offenbar noch niemand damit gerechnet, dass dies der letzte Auftritt im großen Sport für den heute 15-jährigen Faustus sein würde.

Faustus kam 2008 zur Welt, Züchter ist Heino Bruns. Er paarte Falsterbo mit einer Tochter des Vollbluthengstes Forrest xx an. Heraus kam ein braunes Hengstfohlen.

Achtjährig erwarb Prof. Dr. Bernd Heicke vom Gestüt Fohlenhof Faustus und stellte ihn in den Stall von Dorothee Schneider. 2017 folgten die ersten gemeinsamen Turnierstarts von Schneider und Faustus. Ein Jahr später zeigten sie sich auch in internationalen Vierecken. Es folgten vier Jahre, in denen das Paar gemeinsam erfolgreich war. Ein Höhepunkt war sicherlich das Team-Gold bei den Europameisterschaften 2021.

Dorothee Schneider schreibt nun auf ihrem Instagramprofil, dass sie im Januar / Februar Probleme im Bewegungsablauf von Faustus festgestellt habe. Diese seien auch nach vielen Untersuchungen und Tests nicht mehr besser geworden. Der Wallach sei zwar immer noch reitbar, für den Leistungssport reiche es aber nicht mehr. Aus diesem Grund sei der Entschluss gefallen, Faustus wohlverdient in den Ruhestand zu schicken. Der Wallach soll seine Rente auf den Weiden des Fohlenhofs genießen.

Dorothee Schneiders Worte zum Abschied von Faustus

„Ich habe länger nichts über meinen großen Freund Faustus gepostet. Das hat natürlich Gründe und Entscheidungszeit gebraucht … jetzt möchte ich euch davon erzählen …

Faustus ist letztes Jahr im Dezember in Frankfurt seine letzte Prüfung gegangen und hat mit einer wunderschönen Kür geglänzt. Im Januar / Februar hatte ich dann das Gefühl er hat etwas Probleme im Bewegungsablauf. Nach vielen Untersuchungen und Tests, die sich über das Jahr hingezogen haben und sich keine Veränderungen / Verbesserung einstellten, haben Familie Heicke und ich entschieden, ihn aus dem Leistungssport zu verabschieden.

Er hat ganz viel geleistet und erreicht in seinem Leben und hat ein ‚gemütliches‘ Älterwerden mehr als verdient. Fausti kann weiter geritten werden und sich im Spaßprogramm bewegen, lediglich den ‚Leistungssport‘ lässt seine Gesundheit nicht mehr zu.

Bis vor kurzem habe ich ihn noch täglich leicht geritten und seine ‚Showeinlagen‘ auf Paddock und Wiese bewundert. Nun ist er vor kurzem auf Wunsch von Familie Heicke, den Besitzern von Faustus, an den Fohlenhof umgezogen, um dort die nächsten Jahre seines Lebens weiter auf der Wiese oder Paddock mit leichtem Reitprogramm zu genießen. Der Fohlenhof ist ein Paradies für Pferde und das Wohlergehen aller Vierbeiner steht absolut im Vordergrund.

Wir vermissen unseren ‚Fausti‘ schon sehr, aber ich bin absolut überzeugt davon, zusammen mit Familie Heicke die richtige Entscheidung für ihn getroffen zu haben.

Der Mannschafteuropameister von 2021 ist und bleibt ein Happy Horse mit Charakter und Hingabe. 7 Jahre durfte ich ihn genießen, ausbilden, begleiten, betütteln und präsentieren. Bis in den A Kader ist er gewachsen und hat die deutschen Farben im Dressursport würdig vertreten!

Ein ganz großes Dankeschön an Familie Heicke für diese unglaubliche Chance und das Vertrauen in mein Team und mich dieses tolle Pferd über diese vielen Jahre zu entwickeln, begleiten und genießen zu dürfen!

Dankeschön an Fausti für diese grandiose gemeinsame Zeit und viel Spaß im nächsten Lebensabschnitt! Besuch aus Framersheim ist natürlich schon angekündigt!“

