Dorothee Schneiders ehemaliges Erfolgspferd Forward Looking hat ein Fohlen v. Glamourdale bekommen

Im Alter von 22 Jahren ist das ehemalige Spitzenpferd von Reitmeisterin Dorothee Schneider, Forward Looking, erneut Mama geworden. Sie hat ein gesundes Stutfohlen v. Glamourdale zur Welt gebracht.

Dorothee Schneider kennt Forward Looking schon seit vierjährig. In diesem Alter bekam die Mannschaftsolympiasiegerin die Fidermark-Tochter unter den Sattel. Drei Jahre später sicherte Gabriele Kippert die Stute für Dorothee Schneider. Bis heute ist Kippert als Besitzerin von Forward Looking alias „Fietje“ eingetragen.

Seit dem Ende ihrer aktiven Karriere konnte Fietje ihre Menschen bereits mehrfach von ihren Qualitäten als Mama und Zuchtstute überzeugen. So bekam sie ein Fohlen v. Villeneuve, dessen Ergebnis nun fünfjährig ist, auf den Namen Villepetit hört und seine erste Dressurpferdeprüfung im Herbst 2022 auf Anhieb gewinnen konnte. 2020 erblickte ein Fohlen v. Escamillo das Licht der Welt. Und nun wurde im letzten Jahr der spätere Doppelweltmeister Glamourdale als Vatertier auserkoren.

Das Ergebnis ist ein munteres Stutfohlen, laut Schneider ein „wunderschönes und besonders schlaues Köpfchen“. Die Reitmeisterin hatte die in der letzten Nacht gut verlaufene Geburt in den sozialen Medien bekanntgegeben.