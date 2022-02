Dorothee Schneiders Sammy Davis Jr. zu Baden-Württemberger Nachwuchsreiterin Jeannine Pelzer

Keine einfache Zeit gerade für Dorothee Schneider! Sie selbst muss krank zuhause in Quarantäne bleiben und gestern hat einer ihrer langjährigsten vierbeinigen Partner ihren Stall in ein neues Zuhause verlassen: Sammy Davis Jr.

Schon vor einiger Zeit tauchte auf Eurodressage.com eine Verkaufsanzeige für ein höchst prominentes und reichlich dekoriertes Pferd auf: Sammy Davis Jr. von Dorothee Schneider. Gestern war es so weit. Es hieß Abschied nehmen auf Gestüt St. Stephan, und Dorothee Schneider schreibt auf Instagram: „Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich das emotional mitnimmt.“

Doch, das glauben wir. Fast acht Jahre sind die beiden durch Dick und Dünn gegangen. Als der heute 16-jährige San Remo-Sohn zu Schneider kam, war er ungefähr auf Intermédiaire II-Niveau. Seine Besitzerin Cornelia Herbert hatte sich gewünscht, dass er zu Dorothee Schneider kommt. Denn sie selbst hatte Krebs und wusste, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte. Ihr Bruder Matthias vertraute „Sam Sam“ dann Dorothee Schneider an. Sammy Davis Jr. hat die Erwartungen seiner Ausbilderin und Entdeckerin Cornelia Herbert wohl sogar noch übertroffen.

2017 startete er unter Dorothee Schneider durch. Es war seine erste internationale Grand Prix-Saison. Auf Anhieb wurden die beiden ins Team für die Europameisterschaften in Göteborg berufen und tanzten dort zu Team-Gold. Ein Jahr später gab es die nächste Goldmedaille bei den Weltreiterspielen in Tryon. Wann immer die Tango-Musik von Sammy Davis Jr. erklang, begeisterte der schöne Rappe die Menschen.

Das kann er nun mit seiner neuen Reiterin tun. Das ist die 23-jährige Jeannine Merit Pelzer aus Baden-Württemberg. Sie hat bereits Erfahrung in der internationalen U25-Tour auf dem Oldenburger Hengst Don Ravel gesammelt und war zuvor in der Junge Reiter-Tour erfolgreich. Nun hat sie also einen Lehrmeister im Stall, der wahrlich lesen und schreiben kann.