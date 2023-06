Dr. Gerd Lehmann feiert 90. Geburtstag

Fast 30 Jahre lang sorgte Dr. Gerd Lehmann als Landstallmeister in Warendorf dafür, die nordrhein-westfälische Pferdezucht vom Arbeitspferd hin zum Sport- und Freizeitpferd umzuwandeln. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes feiert heute, am 21. Juni, seinen 90. Geburtstag.

1933 wurde Dr. Gerd Lehmann in Pfälzerwalde bei Trakehnen geboren. Er stammt aus einer Landwirtsfamilie. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges flohen seine Familie und er hinüber in den Westen. Lehmann legte sein Abitur im baden-württembergischen Heilbronn ab und absolvierte danach eine Landwirtschaftslehre. In Gießen vertiefte Dr. Gerd Lehmann seine Kenntnisse fortan in einem Studium der Landwirtschaftslehre an der Justus-Liebig-Universität, wo er auch promovierte.

Danach, im Jahr 1964, war es der richtige Zeitpunkt für Lehmann, in den Beruf einzusteigen. Er trat eine Stelle zum Gestütsassistenten am Nordrhein-Westfälischen Landgestüt Warendorf an und wurde nur zwei Jahre später zum Landstallmeister bestellt. Beinahe 30 Jahre lang war er in dieser Funktion tätig und so maßgeblich daran beteiligt, über viele Generationen aus den Arbeitspferden leichtere Sport- und Freizeitpferde zu züchten. Auf diese Weise wandelte sich die westfälische Pferdezucht hin zu einer der heute erfolgreichsten weltweit. In seiner Zeit als Landstallmeister prägten Hengste wie Paradox I, Frühlingstraum II, Angelo xx, Romadour II, Polydor und Pilot die westfälische Zucht und erreichten weltweite Bekanntheit.

Dr. Gerd Lehmann ist Träger des Bundestverdienstkreuzes. Auch die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) ehrte Lehmann bereits. Für seine Verdienste um die deutsche Pferdezucht erhielt er das Deutsche Reiterkreuz in Gold im Jahr seiner Pensionierung (1995).

St.GEORG wünscht alles Gute zum Geburtstag!

