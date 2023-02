Dr. Martina Reemtsma ist gestorben

Mit nur 57 Jahren ist die bekannte Vielseitigkeitsreiterin und stellvertretende Aktivensprecherin im FN-Vielseitigkeitsausschuss, Dr. Martina Reemtsma aus Groß Walmstorf, gestorben.

Dr. Martina Reemtsma erlag einem Krebsleiden, das eigentlich schon überstanden schien, wie Franz Wego, Pferdesportjournalist aus Mecklenburg-Vormpommern, in seinem Nachruf auf sie schreibt. Reemtsma war selbst Kinderärztin und in ihrer Freizeit leidenschaftliche und erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin. Außerdem war sie Gründungsstifterin der Stiftung Deutscher Pferdesport.

Sie stammt vom Glockenhof in Amelinghausen unweit vom deutschen Vielseitigkeitsmekka Luhmühlen entfernt. Dort platzierte sie sich auch fünfmal bei Deutschen Meisterschaften. Während ihres Studiums in Kiel ruhte die Reiterei. Nach der Hochzeit mit ihrem Mann Bernhard, knüpfte Dr. Reemtsma wieder an alte Erfolge an. Gemeinsam zogen sie nach Groß Walmstorf in Mecklenburg, wo sie seither in landwirtschaftliches Gut betrieben haben.

Der größte sportliche Erfolg von Dr. Martina Reemtsma war der Titel mit der Mannschaft bei den Europameisterschaften der Ländlichen Vielseitigkeitsreiter 2015 in Helvoirt, Niederlande, und der siebte Rang in der Einzelwertung. Sie saß damals im Sattel des selbst ausgebildeten Henry v. Heraldik xx. Insgesamt konnte Dr. Reemtsma 34 nationale und internationale Siege in Vielseitigkeitsprüfungen und Geländeritten verbuchen, zuletzt mit der Stute Arcadia aus der Zucht von Breido Graf zu Rantzau.

Dr. Martina Reemtsma hat vier Töchter, allesamt den Pferden verbunden. Die älteste, Justine, ist ausgebildete Landwirtin und im Springsattel erfolgreich bis Klasse S. Flora gehörte zu den erfolgreichsten Nachwuchsbuschreiterinnen des Landes und holte unter anderem bei der Pony-EM 2010 in Bishop Burton Silber mit der Mannschaft. Die beiden jüngeren Schwestern Caecilia und Eleanor studieren derzeit noch. Auch sie waren im Ponysattel hoch erfolgreich im Busch unterwegs.

Unser großes Mitgefühl den Angehörigen und Freunden von Dr. Martina Reemtsma!