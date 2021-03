Dressur-Nationenpreissieger Kevin Kohmann reitet künftig für die USA

Wer sich gefragt hat, wer eigentlich Kevin Kohmann ist, der gestern in Wellington Teil des siegreichen Nationenpreis-Teams beim Global Dressage Festival in Wellington war – hier die Antworten.

Schon seit 2007 ist Kevin Kohmann in den USA beheimatet. Wellington ist ein Heimspiel für ihn, denn er ist dort seit 2014 Bereiter und Trainer auf der Diamante Farm. Bislang ist er dennoch stets unter deutscher Flagge gestartet. Das soll sich nun ändern, erklärte der 32-Jährige gegenüber der US-amerikanischen Website dressage-news.com.

Demnach hat er zwei Tage vor dem Nationenpreiseinsatz in Wellington die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen – neben der deutschen – und wird künftig auch für die USA ins Viereck gehen.

Geboren ist Kohmann in Hamburg und aufgewachsen an der Ostsee. Er hat eine Ausbildung zum Pferdewirtschaftsmeister absolviert und auch seinen Meister gemacht.

Den nun elfjährigen KWPN-Hengst Five Star v. Amazing Star, mit dem er gestern zum Nationenpreis-Sieg der deutschen Dressurreiter in Wellington beitrug, stellte er im November vergangenen Jahres erstmals turniermäßig vor. Der Amazing Star-Sohn ist seit 2019 in US-amerikanischem Besitz. Ausgebildet worden war er zunächst in den Niederlanden von Kirsten Brouwer, die mit ihm zweimal das KWPN bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde vertrat. Fünfjährig wurde er Fünfter, sechsjährig gewann er Silber.

Wie auch der ebenfalls von Kirsten Brouwer zu WM-Meriten gerittene (und inzwischen bei Emma Kanerva erfolgreiche) Eye Catcher, wurde Five Star dann an den Indonesier Titan Wilaras verkauft, der die Platinum Stables in den Niederlanden gegründet hat. Er ging allerdings bankrott und musste seinen gesamten Bestand verkaufen. So auch Five Star und Eye Catcher, die beide zu Andreas Helgstrand gingen und über den dann weiterverkauft wurden.