Dressurreiterin Yara Reichert bei Anhänger-Unfall verletzt

Dressurreiterin Yara Reichert hatte einen schweren Unfall mit einem Pferd, das im Anhänger panisch wurde. Sie erlitt mehrere Knochenbrüche und hat nun einen langen Weg der Genesung vor sich.

Das meldete das Portal Eurodressage, das nach dem Unfall mit der Dressurreiterin gesprochen hat. Das Unglück passierte demnach am 11. Juni auf einem regionalen Turnier in Eggenfelden. Dort war Yaras Sohn Taran mit seinem Pferd in einer Stilspringprüfung am Start.

Vor der Rückfahrt geriet ein Pferd auf einem Anhänger, in dessen Nähe sich Yara Reichert mit ihren beiden Kindern befand, in große Panik. Der Anhänger sei verschlossen, ergo die Rampe oben gewesen, beschreibt Reichert gegenüber Eurodressage. Das Pferd habe die gesamte Rückseite in seiner Panik aufgetreten – und dabei die Dressurreiterin getroffen.

Umgehend wurde die 53-Jährige in die Notaufnahme eines naheliegenden Krankenhauses gebracht. Die Diagnose: sieben gebrochene Rippen, ausgekugelte und gebrochene Schulter sowie ein gebrochener Oberschenkel. Kein Wunder, dass die in Bayern ansässige Reiterin es als harte Zeit beschreibt, was sie da derzeit durchlebt. Eine Woche lang war sie im Krankenhaus und musste auch operiert werden. Mittlerweile ist sie wieder zuhause.

Über Yara Reichert

Yara Reichert konnte zuletzt in Wiesbaden auf sich aufmerksam machen, als sie sich mit ihrem Hengst und ehemaligen Bundeschampion Valverde an zweiter Stelle in der Finalqualifikaton zum Louisdor-Preis Finale platzierte. Ihr Finalticket hat sie damit in der Tasche.

Valverde war auch schon vor Wiesbaden kein Unbekannter, ebenso wie sein Stallkollege, der Hengst Springbank II. Beide Pferde ritt Yara Reichert bereits bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde, erworben hat sie beide Pferde von Helgstrand. Seit 2022 betreibt Yara Reichert ihren eigenen Stall, das Gut Erlbach in der Nähe von Landshut.

Wir vom St.GEORG wünschen alles Gute für eine rasche und vollständige Genesung!

