Dressursport Deutschland startet Petition zur Untersuchung von PETA

Dressursport Deutschland-Chefredakteurin Kim Kreling hat eine Petition gestartet, die sich an das Bundesmininsterium für Ernährung und Landwirtschaft wendet, und die fordert, die „Vorgehensweise und Daseinsberechtigung“ der Organisation PETA zu überprüfen.

Wer bei der Organisation PeTA (People for the ethical Treatment of Animals) auf der Homepage schaut, stellt fest: Hier geht es nicht nur um den Sport mit Pferden, der in den Augen der vermeintlichen Tierschützer verboten werden muss, sondern sie wollen das Reiten von Pferden überhaupt verbieten.

Gleichzeitig wird der Pferdesport bei PeTA immer wieder zur Eigendarstellung in der Öffentlichkeit benutzt – so, wie jüngst bei der Verletzung des Hengstes D’avie.

PeTA hatte dem Ehepaar Müller öffentlich vorgeworfen, zu „sogenannten Pferdeliebhabern zu gehören, die Tiere in ihrer Obhut zum unnatürlichen Geschlechtsakt zwingen, um möglichst viel Profit aus ihnen zu schlagen“. St.GEORG-Chefredakteur Jan Tönjes hatte daraufhin einen Kommentar auf www.st-georg.de geschrieben.

Diese jüngsten Vorwürfe gegen das Ehepaar Müller seitens PeTA waren für Dressursport Deutschland Anlass, besagte Petition zu starten, um damit an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft heranzutreten.

Das Ziel der Petition beschreibt Initiatorin Kim Kreling so:

„Gegen das systematische Ausnutzen der Pferdeplattform allein aus dem Grunde der Selbstdarstellung. Mit Tierschutz hat diese Vorgehensweise nichts zu tun, das Gegenteil ist der Fall. Wir sind der Meinung: Wenn eine Organisation Pferde und Pferdesportler unter dem Deckmantel des Tierschutzes immer wieder derart zur Selbstdarstellung ausnutzt, muss ihre Vorgehensweise und Daseinsberechtigung dringend überprüft werden.“

Hier geht es zur Petition und zur Unterschrift.