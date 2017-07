Düsseldorf: Zwei weitere Pferde mit infektiöser Anämie infiziert

Wie die Rheinische Post meldet, hat man in dem Reit- und Poloclub in Düsseldorf-Kalkum weitere zwei Pferde mit Infektiöser Anämie identifiziert.

Die Pferde müssen eingeschläfert werden. Dirk Baumgärtner, der Präsident des Poloclubs in Düsseldorf-Kalkum, sagte gegenüber der Rheinischen Post, die weiteren Pferde des Stalles seien gesund, hätten sich nicht mit Infektiöser Anämie angesteckt.

Nach dem Bekanntwerden des ersten Falles vor sechs Tagen war ohnehin ein Sperrgebiet rund um den betroffenen Betrieb errichtet worden. Dieses bleibt bestehen. Bis jetzt wurde in noch keinem anderen Stall ein infiziertes Pferd entdeckt. Allerdings laufen die Untersuchungen zum Teil noch.

Damit sind es nun sechs Polopferde, die an Infektiöser Anämie erkrankt sind und getötet werden mussten bzw. müssen. Neben dem ersten Fall in Düsseldorf gab es noch zwei in Niedersachsen und einen in Hamburg. Wir recherchieren derzeit zu den näheren Umständen, die zu dieser Häufung der Fälle führen.

Quelle: RP Online