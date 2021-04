Ehemaliger DOKR-Fahrausschuss-Vorsitzender Felix Auracher verstorben

Wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) bekanntgegeben hat, ist der ehemalige Vorsitzende des Fahrausschusses des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR), Felix Auracher, verstorben. Er erlag im Alter von 79 Jahren an Ostern den Folgen eines Schlaganfalls.

„Es ist für uns ein großer Schock, dass innerhalb weniger Monate nach Enno Georg, Ewald Meier, Rudolf Temporini und Bruno Kellinghusen nun eine weitere Größe der Fahrsport-Szene von uns gegangen ist“, sagte Fritz Otto-Erley, Koordinator Fahren der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN).

In den Neunzigerjahren war Auracher selbst hoch erfolgreich bei den Vierspännern unterwegs, nahm beispielsweise im Jahr 1992 an der Weltmeisterschaft der Vierspänner in Riesenbeck teil. Auch sein Sohn Peter-Johannes verschlug es in das Fahrerlager. Er war 2017 zeitweise Mitglied im Kader der Einspänner.

Im Jahr 2005 war Felix Auracher zum Vorsitzenden des DOKR-Ausschusses Fahren gewählt worden. Zwölf Jahre lang kümmerte er sich dort um die Belange der Fahrer, ehe er 2017 sein Amt an Rudolf Temporini übergab. Im gleichen Jahr wurde Auracher für seine Verdienste mit dem Reiterkreuz in Bronze ausgezeichnet.

Und natürlich ging die Leidenschaft und das Engagement für den Fahrsport auch nach seiner Amtszeit nicht verloren. Aktuell war er an der Organisation der Deutschen Meisterschaften der Ponyfahrer und der Para-Fahrer in seinem Heimatverein Lauchheim-Hülen aktiv beteiligt. Fritz Otto-Erley betonte in der Pressemitteilung, Felix Auracher habe sich „als Ausschuss-Vorsitzender immer mit großem Engagement für die Interessen der Fahrer eingesetzt“.

Quelle: FN