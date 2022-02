Ehemaliger Landstallmeister Dr. Matthias Görbert wird 70 Jahre alt

Viele Jahre lang leitete Dr. Matthias Görbert als Landstallmeister die Geschicke des Landgestüts Moritzburg nahe Dresden und blieb der Pferdezucht auch nach dem Wechsel in den Ruhestand 2017 weiter eng verbunden. Heute, am 5. Februar, wird Dr. Matthias Görbert 70 Jahre alt.

Dr. Matthias Görbert ist ein Pferdemann durch und durch, und das schon seit jungem Alter. Nach seinem Abitur und Ausbildung zum Facharbeiter für Rinderzucht und der Ableistung des Grundwehrdienstes, verschlug es Dr. Görbert im Jahre 1973 ins damalige Hengstdepot Moritzburg. Dort war er von nun an Gestütswärter und begann zeitgleich das Studium der Tierproduktion an der Universität Leipzig, das er 1979 als Diplomagraringenieur für Tierproduktion abschloss. 1980 folgte dann die zweite Staatsprüfung als staatlicher Tierzuchtleiter, das Promotionsverfahren schloss er 1986 erfolgreich ab. Und zwar als externer Doktorand, denn bereits seit 1974 war Dr. Görbert als Instrukteur für Pferdezucht in der Zuchtleitung Dresden tätig.

Von 1985 bis 1992 war Dr. Matthias Görbert Direktor der Pferdezuchtdirektion Süd Moritzburg und verantwortete damit die züchterischen Geschicke in Dresden und Weimar gleichermaßen. Nach der Wiedervereinigung und dem Übergang des Hengstdepots Moritzburg in die Treuhandanstalt Berlin war er fortan Betriebsleiter des Landgestüts Moritzburg sowie des Hauptgestüts Graditz.

Am 1. April 1992 wurde die Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) gegründet und neben seinem Posten als Betriebsleiter bekleidete Dr. Görbert von nun an ein weiteres Amt als Leiter der SGV. Als 2004 dann der Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung gegründet wurde, wurde Dr. Matthias Görbert zum Geschäftsführer berufen und blieb das bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2017.

Ausgezeichnetes hippologisches Wirken

Mit seinem Wirken und Schaffen habe Dr. Matthias Görbert maßgeblichen Anteil an der Generalrekonstruktion des Landgestütes bei vollem Dienstbetrieb, der Gründung der Landesfachschule für Reiten und Fahren sowie die erfolgreiche Ausrichtung von Fachveranstaltungen der Fachverbände und der Hengstparaden gehabt. Insbesondere aber sei ihm die Selektion der Landbeschäler ein Anliegen gewesen. Dr. Matthias Görbert stellte den Hengstbestand somit nach und nach um und machte ihn qualitätsvoller und moderner. Letztlich sicherte das die wirtschaftliche Stabilität des Betriebes und verhalf ihm zu überregionaler Anerkennung.

Auch förderte Dr. Görbert die Fahrkultur des Betriebes mit u. a. der Ausbildung und dem Aufbau von Nachwuchsfahrern und Fahrsportlern oder der Präsentation der Schweren Warmbluthengste in den klassischen Anspannungen und Mehrspännern. Schließlich werden seit 2002 auf dem Landgestüt auch die Moritzburger Championatstage veranstaltet, an deren Entstehung Dr. Görbert großen Anteil hatte.

Heute gilt Dr. Matthias Görbert durch seine Verdienste als einer der Initiatoren und Motoren des Fördervereins für Pferdezucht und Pferdesport in Sachsen und hält nach wie vor engen Kontakt zur züchterischen Basis der Länder Sachsen und Thüringen. Für sein Wirken wurde Dr. Görbert mehrfach ausgezeichnet. Er erhielt den Sächsischen Verdienstorden sowie den Sächsischen Tierzuchtpreis (beides 2019) und die Goldene Ehrennadel mit Brillanten des PZV Sachsen-Thüringen im Jahr 2017.

Sein Dasein als Pferdemann legte Dr. Matthias Görbert auch nach Eintritt in den Ruhestand keineswegs ab. Im Gegenteil, er wurde als Berater für züchterische Analysen und für die Aufarbeitung von Stutenfamilien herangezogen und brachte sein Wissen in Fachartikeln und auch Büchern zu Papier.

Der St.GEORG wünscht alles Gute!