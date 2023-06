Ehemaliger Vorsitzender des Reiterverbandes Münster Bernd Schulze Brüning wird 80 Jahre alt

Am 18. Juni begeht Bernd Schulze Brüning seinen 80. Geburtstag. Bekannt ist er als langjähriger Vorsitzender des Reiterverbandes Münster.

Bernd Schulze Brüning ist gelernter Landwirt und war in den 1950er und 1960er Jahren in Dressur und Springen bis Klasse M auf Turnier erfolgreich. Schon früh begann Schulze Brüning, sich im Pferdesport zu engagieren. Über drei Jahrzehnte lang, von 1981 bis 2012, saß Bernd Schulze Brüning dem Reiterverband Münster vor. In dieser Position verantwortete er auch das jährliche, traditionelle Januar-Turnier des Vereins als Turnierleiter in der Halle Münsterland. Der Pferdemann und Inhaber des Reitstalles Averkamp, wo zum Beispiel eine Ingrid Klimke ihre Pferde stehen hatte, war darüber hinaus von 1982 bis 2017 Mitglied des Großen Schiedsgerichts der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN).

Zehn Jahre ist es nun her, dass Bernd Schulze Brüning von seinem Posten als Vorsitzender des Reiterverbandes Münster abgetreten ist. Seine Münsteraner Ämter übergab der Reitstallbesitzer an seinen Sohn Oliver Schulze Brüning. 2013 erhielt Bernd Schulze Brüning im Rahmen des Januar-Turniers in Münster das Deutsche Reiterkreuz in Silber.

Heute, zehn Jahre später, feiert er nun seinen 80. Geburtstag. St.GEORG gratuliert herzlich!

