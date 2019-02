Ein Pony aus der Tierrettung für Georgina Bloombergs Sohn

Hängebauchschweine, Ziegen, Hunde, Pferde – Springreiterin Georgina Bloomberg (USA) hat bereits einen ganzen Zoo von Tieren in ihren Ställen, die alle aus schlechten Haltungsbedingungen gerettet wurden. Der jüngste Neuzugang heißt Teddy und hat nun eine wichtige Aufgabe.

Teddy ist nämlich das Kinderpony für Georgina Bloombergs fünfjährigen Sohn Jasper. Teddy ist ein Miniaturpferd – und wirklich sehr sehr klein, wie die US-Springreiterin berichtet. Schätzungsweise 60 Zentimeter Stockmaß misst er wohl. Allerdings sei er gerade deswegen so geeignet für ihren Sohn, weil der ein wenig ängstlich war und sie ein Pony brauchte, das ihm keine Angst einjagt.

Teddy lebt nun auf der Bloomberg-Farm in Florida, ist frisch geschoren und frisiert und trägt seinen Reiter bereits durch die Gegend. Über seine Vergangenheit ist wenig bekannt. Aber er ist sowohl eingeritten als auch eingefahren. Sobald Jasper verstanden hat, wie das mit dem Lenken und Bremsen funktioniert, soll Teddy angespannt werden. Denn noch kann Jasper ihn zwar gut reiten, aber er wird wohl bald zu groß für ihn sein.

Georgina Bloomberg, die Tochter des ehemaligen New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg, ist bekannt für ihr großes Herz für Tiere. Sie nimmt selber immer wieder Tiere aus Auffangstationen auf, ob nun für sich selbst oder um sie aufzupäppeln. Zudem organisiert sie unter anderem Spendenaktionen, fliegt Hunde aus Puerto Rico in die USA, um sie dort in gute Hände zu vermitteln und hat geholfen, Hunde zu retten, die Hurricane Irma zum Opfer gefallen waren.

Fotos von Jasper und seinem neuen Freund unter www.chronofhorse.com.