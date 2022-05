Ein Sohn für das Springreiterpaar Maximilian Lill und Zascha Nygaard Andreasen

Jungs aufs Pferd – dafür gibt es nun einen weiteren Kandidaten mit prominenten springreitenden Eltern.

In einem Krankenhaus in Vechta ist ein kleiner Junge namens Louke zur Welt gekommen, dem der Springsport buchstäblich in die Wiege gelegt ist. Er ist nämlich der Sohn von Springreiter Maximilian Lill und seiner für Dänemark hoch erfolgreichen Zascha Nygaard Andreasen, die im Team von Andreas Kreuzer reitet.

Maxi Lill schreibt auf seiner Instagram-Seite: „Ich kann die Gefühle, die ich habe, nicht in Worte fassen. Danke an die beste Mutter, Ehefrau und Freundin, die Luke und ich uns wünschen könnten. Ich bin so stolz auf dich, @Zaschana“ (letzteres ist Nygaard Andreasens Instagramprofil, Anm. d. Red.).