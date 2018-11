Eine Westfalen-Stute für Charlotte Dujardin

In Schweden entdeckte Dressur-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin die Westfalen-Stute Alive and Kicking. Sie zögerte nicht lange, sondern sicherte sich das vierjährige Talent.

Auf ihrer Facebook-Seite schreibt Charlotte Dujardin: „Darf ich vorstellen? Mein schönes neues Mädchen, Alive and Kicking, auch bekannt als ,Audrey’. Sie ist eine vierjährige Westfalen-Stute v. All at Once-Fürst Piccolo und hat mein Herz von dem Augenblick an erobert, als ich sie das erste Mal sah.“

Das war wie eingangs erwähnt in Schweden. Die Stute kam aber in Deutschland zur Welt. Michael Schulte in Unna ist der Züchter. Sie wurde jedoch schon früh in die USA an Lauren Asher verkauft und gelangte dann im Tausch gegen ein anderes Pferd nach Schweden, wo sie nun von Dujardin entdeckt wurde.

Die Mutter Fee v. Fürst Piccolo-Donatello ist nun elf Jahre alt und weiter in der Zucht. Aktuell erwartet sie ein Fohlen v. Don Martillo, berichtet die Züchterfamilie Schulte. „Zuvor hatte sie zwei ausgesprochen gute For Romance I-Fohlen“, so Reinhild Schulte.

Sie hatten auch schon Fee gezogen. Ein Vollbruder zu ihr ist verkäuflich. Zu Alive and Kicking gibt es eine zweijährige Vollschwester, Amy. Reinhild Schulte ist sich noch nicht ganz sicher, was aus ihr werden soll: „Eigentlich sollte Amy, die Vollschwester, in die Zucht gehen. Im Moment bin ich mir aber nicht sicher, da sie ebenso schön ist wie Alive and Kicking und auch sehr gute Bewegungen hat.“

Alive and Kicking selbst sei bei Lauren Asher auch schon zum Embryotransfer eingesetzt worden.

Quelle: Facebook/selectequine