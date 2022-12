Einigung zwischen Helgstrand Dressage und Stammkundin Vicky Lavoie

Die dänische Zeitung Nordjyske hat einmal mehr einen Artikel über Andreas Helgstrand veröffentlicht, in dem es um angeblich nicht korrekt abgelaufene Geschäfte mit Kunden geht.

Konkret geht es um einen Handel mit der kanadischen Pferdebesitzerin, Züchterin und Reiterin Vicky Lavoie. Sie war Stammkundin bei Helgstrand Dressage, soll dort in Summe 17 Pferde erworben haben, wie sie selbst gegenüber Nordjyske erwähnte. Andreas Helgstrand sei „jahrelang“ einer ihrer „besten Freunde“ gewesen. Sie hätten „zwei- oder dreimal am Tag“ miteinander telefoniert, hätten „eine gute Beziehung“ gehabt.

Sie habe „großen Respekt“ vor Andreas Helgstrand. Die Pferde, die sei bei ihm gekauft hat, seien gut gewesen und sie habe nie eines zurückgegeben.

Doch sie sei „ganz, ganz, ganz und gar nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie er Geschäfte macht“. Sie selbst habe zwar Pferde bei ihm gekauft, aber habe sich „immer geweigert, Geschäftspartnerin von ihm zu sein“.

Sie habe also auch nie mit ihm zusammen Pferde besitzen wollen. Das ist die zentrale Frage im vorliegenden Fall. Es geht um den jetzt zweijährigen Hengst Valuable v. Valverde-Sezuan.

Er gehörte vor zwei Jahren zur Auktionskollektion der gemeinsamen Fohlenauktion von Helgstrand und Schockemöhle. Lavoie berichtete Nordjyske, Andreas Helgstrand habe sie im Vorfeld der Auktion angerufen. Sie habe ihm gesagt, dass sie das Hengstfohlen kaufen wolle. Helgstrand sagte, er wäre gerne zur Hälfte an dem Fohlen beteiligt. Sie habe gelacht und gesagt, sie werde darüber nachdenken. Andreas Helgstrand habe daraufhin gesagt, er wolle es jetzt wissen. Sie habe noch einmal gesagt, „nein, Andreas. Ich werde darüber nachdenken“.

Im Rahmen der Auktion erhielt Lavoie dann den Zuschlag bei 79.000 Euro, der Spitzenpreis der Auktion. Doch statt ihr das Fohlen nach Kanada geschickt worden wäre, habe Andreas Helgstrand angerufen und gesagt, sie hätten eine mündliche Vereinbarung getroffen, dass die Hälfte ihm gehört. Er weigerte sich, das Fohlen herauszugeben.

Das wuchs denn wohl in den Jungpferdestallungen von Helgstrand auf. Vor wenigen Monaten habe sie via Anwalt versucht, die Herausgabe des Hengstes zu erzwingen. Inzwischen ist Valuable von Helgstrand Dressage in den Stall von Jan Møller Christensen umgezogen. Møller Christensen war unter anderem der Ausbilder von Hesselhøj Donkey Boy, der ja den umgekehrten Weg ging.

Zu den Einzelheiten des Vergleichs hätten beide Parteien sich nicht äußern wollen. Nordjyske zitiert Andreas Helgstrand: „In Übereinstimmung mit Vicky Lavoie gebe ich und wir keinen Kommentar ab. Ich kann Ihnen mitteilen, dass die Vereinbarung, dass wir unsere geschäftlichen Beziehungen mit Dritten oder in der Öffentlichkeit nicht kommentieren, auf Initiative von Vicky Lavoie zustande gekommen ist, dass sie aber vollkommen mit den Werten von Helgstrand Dressage übereinstimmt.“

Die Frage, ob sie daran festhalte, wie angekündigt keine Pferde mehr von Helgstrand Dressage zu kaufen, habe Lavoie unbeantwortet gelassen, so Nordjyske.

Valuable steht im Katalog zur Vorauswahl der Dänischen Warmblutkörung, wie horses.nl zuerst herausgefunden hat. Dort ist Vicky Lavoie als alleinige Besitzerin verzeichnet. Den gesamten Katalog finden Sie hier.

Vicky Lavoie ist die Frau, die hinter dem Unternehmen Nexolia steht, das in der Energiebranche tätig ist. Es gibt auf internationalem Parkett inzwischen fünf Pferde mit dem „Vornamen“ Nexolia, so zum Beispiel die einstige Oldenburger Siegerstute Nexolia Fiesta Danza und der Hannoveraner Nexolia Feodoro, der zweimal an den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde teilgenommen hat, als die heute auf Gestüt Bonhomme angestellte Simone Pearce (AUS) noch für Helgstrand Dressage ritt.