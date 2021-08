EM-Goldpony Nasdaq von Familie Baumgürtel verkauft

2020 hatte der heute zehnjährige Ponywallach Nasdaq mit Lucie-Anouk Baumgürtel drei EM-Goldmedaillen gewonnen. Nun startet er demnächst unter polnischer Flagge.

Wie die Familie Baumgürtel auf der Instagram-Seite ihres Freiberger Hofs berichtet, wird Nasdaq in Zukunft von Veronica Pawluk geritten. Die 13-Jährige ist zwar in Deutschland zuhause und trainiert auf dem Gut Römerhof der Familie Schneider, startet aber für Polen. Dieses Jahr war sie erstmals bei einer Europameisterschaft am Start und wurde Achte auf dem Dunkelfuchs D’Artagnan.

Mit dem Nemax-Sohn Nasdaq aus der Zucht von Gabriele Heemsoth bekommt Veronica Pawluk nun ein reich dekoriertes Pony. Seine Grundausbildung hatte er von den Bereitern des Freiberger Hofes erhalten. 2020 entschied Lucie-Anouk Baumgürtel, ihr letztes Ponyjahr noch einmal zu nutzen, ehe sie altersentsprechend zu den Junioren aufrücken muss und stellte Nasdaq bei ersten Turnieren vor.

Das war vom Fleck weg von Erfolg gekrönt. Ihr erster internationaler Auftritt war das Nachwuchsturnier im ungarischen Mariakalnok, wo sie in Mannschafts- und Einzelaufgabe jeweils Zweite wurden mit Ergebnissen zwischen 74 und 75 Prozent. Aber bereits in der dortigen Kür knackten sie erstmals die 80 Prozent-Marke – die sie danach dann nie wieder unterboten. Der nächste internationale Auftritt war schon die EM in Pilisjaszfalu, wo sie neben Mannschafts- auch Einze- und Kür-Gold gewannen und ganz nebenbei noch einen neuen Weltrekord aufstellten mit 82,351 Prozent in der Einzelaufgabe (der dieses Jahr von Rose Oatley bereits wieder eingestellt wurde).

Danach übergab Lucie die Zügel an ihre jüngere Schwester Lana-Pinou, die jedoch nicht ganz an die Erfolge ihrer Schwester mit dem Ponywallach anknüpfen konnte. Aber auch sie gewann mit ihm beispielsweise die Einzelaufgabe der I-Tour bei den Future Champions in diesem Jahr. Dies war allerdings das letzte Ponyjahr von Lana-Pinou. Anfang Juli wurde sie 16 Jahre alt, steigt nun also auch zu den Junioren auf.

So zieht „Nashi“ also von Dülmen nach Düsseldorf. Die Baumgürtels auf Instagram: „Wir haben lange überlegt, viele Angebote bekommen und uns für diese tolle Familie entschieden!“