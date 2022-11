EM-Goldpony und vierfache Bundeschampionesse Dulcia gestorben

Gestern war ein schwerer Tag für Familie Camp in Geldern. Sie musste sich von ihrem Erfolgspony Dulcia verabschieden. Dulcia, der Name war Programm. Aber die Stute war viel mehr als nur „süß“.

Die Camps führen in Geldern einen Familienbetrieb rund ums Pferd mit Zucht und Ausbildung. August Camp ist Mitglied der Trakehner Körkommission, hat das Goldene Reitabzeichen und bildet aus bis Klasse S. Seine Frau Katja ist ebenfalls im Sattel und als Ausbilderin aktiv. 1997 besuchten die beiden eine Fohlenschau, standen aber nicht beieinander. Als jedoch ein Stutfohlen in Palominofarbe die Bühne betrat, wurde Katja Camp hektisch. Wo war ihr Mann? Dieses Fohlen mussten sie haben! Sie hätte sich nicht zu beeilen brauchen. Ihr Mann hatte den Deal bereits perfekt gemacht. So hielt Dulcia Einzug bei den Camps. Vor allem für Tochter Lydia, damals sieben Jahre jung, wurde sie nicht nur das Pony, sondern das Pferd ihres Lebens.

„Ich weiß gar nicht, ob ich mit der reiterlichen Karriere so hätte weitermachen können, wenn sie nicht gewesen wäre“, sagt die 32-Jährige heute. Dulcia war der Grundstein für einen reiterlichen Werdegang, der bereits mehrere Grand Prix-Siege und Platzierungen hervorgebracht hat. Doch das war damals noch sehr weit weg.

Zwei Gold-Kinder

Lydia war zehn, Dulcia drei als sie das erste Mal Zweite in einer Reitpferdeprüfung wurden. Im selben Jahr wurde Dulcia zum ersten Mal Bundeschampionesse, das allerdings unter Katja Camp, Lydias Mutter. Doch schon im Jahr darauf war es Lydia selbst, die mit Dulcia die Schärpe in Warendorf holte – eine Elfjährige auf einem vierjährigen Pony gegen all die Profis. Dabei habe sie sie stets selbst geritten, auch zuhause, sagt Lydia Camp. „Ich war da immer etwas eigen, es war mir wichtig, mich da selbst durchzufummeln. Ich muss allerdings auch sagen, dass Dulcia es mir sehr leicht gemacht hat.“

Ausgestattet mit einem natürlichen Gleichgewicht, einer bezaubernden Art wie keine Zweite und drei sehr guten Grundgangarten habe sie zumindest am Anfang einfach nur drauf sitzen und eine gute Figur machen müssen, gibt Lydia Camp zu. Das gelang ihr gut. Wo auch immer die beiden auftraten, sie waren meistens ganz vorne dabei. Auch fünf- und sechsjährig wurde Dulcia in Warendorf zum besten Nachwuchs-Dressurpony Deutschlands gekürt. So viel Talent im und unter dem Sattel, da wurde auch Bundestrainerin Conny Endres hellhörig.

2003 wurden Lydia Camp und Dulcia zum ersten Mal für eine Europameisterschaft nominiert. In Irland holte die damals 13-Jährige mit dem sechsjährigen, selbst ausgebildeten Pony Gold mit der Mannschaft und Bronze in der Einzelwertung. Auch 2004 wurde es Mannschaftsgold, diesmal bei der EM in Jaszkowo, Polen. Außerdem sicherten die beiden sich den Deutschen Meister-Titel in Steinfeld.

2005 gab es keine EM, aber DJM-Bronze. Bei der EM 2006 in Saumur gewannen die beiden alles, was es zu gewinnen gab. Der Deutsche Meister-Titel krönte die Saison. Für Lydia war das der Abschied von der Ponyzeit.

Dulcia setzte ihre Karriere zunächst unter Carlotta Hassenbürge fort, mit der sie 2007 Mannschaftsgold und Einzelsilber bei der Europameisterschaft in Freudenberg gewann. Im Jahr darauf wurde es wieder der Mannschafts-EM-Titel, diesmal in Avenches. Es war Dulcias letzte Goldmedaille.

2010 bestritt sie noch eine Turniersaison unter Joline Thüning und ging dann zurück zu Familie Camp.

Züchterisches

Bei Camps verbrachte sie ihre Zeit verwöhnt und geliebt auf der Weide und brachte insgesamt fünf Fohlen.

Dulcia selbst kam bei Hermann Arts zur Welt, dem auch ihr Vater, Arts-Dancer-Boy gehörte. Muttervater Derby ist zum Beispiel auch in den Pedigrees von Dornik B und Golden Dancer zu finden. Dessen Vater Dandy ist wiederum zugleich Großvater von Arts-Dancer-Boy.

Dulcias Fohlen haben mehrheitlich gehalten, was ihre Mutter versprochen hat. 2013 kam der später gekörte Dulcio v. Dornik B zur Welt, der mit Lydia Camp bis Klasse M** platziert ist und dieses Jahr eifrig Schleifen in Klasse L unter Lena Pögel gesammelt hat. Ein weiterer Sohn ist dieses Jahr in ersten Dressurpferdeprüfungen Klasse L erfolgreich gewesen und eine Tochter wird Dulcias Erbe in der Camp’schen Erfolgszucht weiterführen.

Hinter Familie Camp liegen sorgenvolle Tage. „Eigentlich war Dulcia noch richtig gut drauf“, sagt Lydia Camp. „Aber Donnerstag bekam sie Fieber. Wir konnten sie zunächst wieder stabilisieren, aber ab Sonntag hat sie weder gefressen noch getrunken. Auch ihr Kreislauf fing an abzusacken, trotz Unterstützung. Der Tierarzt war praktisch rund um die Uhr da, aber es war nichts mehr zu machen und wir wollten sie nicht leiden lassen.“

So ging nach 25 Jahren eine Ära auf Hof Camp zu Ende.