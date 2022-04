Emily Moffitts EM-Pferd Winning Good nach Chile verkauft

Der 13-jährige Winningmood-Sohn Winning Good war das Pferd, das Emily Moffitt den Weg bis zu ihrem ersten Championatseinsatz geebnet hat. Das soll er nun für einen anderen Reiter tun.

Wie Emily Moffitt gegenüber Worldofshowjumping.com bestätigt, wird Winning Good in Zukunft von dem Chilenen Jorge Matte geritten. Winning Mood ist nicht das erste international erfolgreiche Spitzenpferd, in das der 40-Jährige investiert. Im vergangenen Jahr hatte er beispielsweise den von Olivier Philippaerts sehr erfolgreich vorgestellten Extra übernommen. Außerdem den Holsteiner Cornet Obolensky-Sohn Chicago HD, der zuvor dem Hofgut Dagobertshausen gehört hatte.

Nun also Winning Good. Mit ihm bekommt Jorge Matte ein Pferd unter den Sattel, das bereits seiner bisherigen Reiterin Emily Moffit im wirklichen wie im übertragenen Sinne über manche Hürde hinweggeholfen hat. Die beiden waren mehrfach doppelnull in Nationenpreisen für Großbritannien und gehörten 2021 zur siegreichen Mannschaft im „kleinen Finale“ des FEI-Nationenpreis-Finales in Barcelona. Außerdem ermöglichte der Wallach seiner Reiterin ihren ersten Start bei einem Senioren-Championat, der EM 2021 in Riesenbeck.

Zu den Gründen für den Verkauf äußert Moffitt sich nicht, nur dass sie lange darüber nachgedacht hätten, ob sie den Wallach verkaufen, oder nicht. Emily Moffitt trainiert inzwischen mit Lorenzo de Luca. Zuvor hatte sie mit Ben Maher zusammengearbeitet. Sie hat noch einige weitere Pferde.

Da ist beispielsweise der 14-jährige Württemberger Carlson, der von Peppi Dahlmann in den Sport gebracht worden war, und den Moffitt seit 2017 reitet. Dann der zehnjährige Selle Francais-Hengst Cash du Plessis, den zwischendurch auch Frederike Staack geritten ist. Noch nicht viel Erfahrung hat Moffitt mit dem elfjährigen KWPN-Wallach Goblet v. Zacharov, der aber schon seit Ende 2019 den elterlichen Poden Farms gehört. Der OS-Wallach Light Blue war von Alexander Hufenstuhl in den internationalen Sport gebracht worden. Moffitt war mit dem zehnjährigen Light On-Sohn in der Youngster Tour mehrfach siegreich und hat inzwischen 1,50 Meter-Prüfungen mit ihm bestritten. Und schließlich ist da noch die neunjährige Zangersheider Stute Promise Z v. Priamus Z, die seit Herbst letzten Jahres regelmäßig von Moffitt vorgestellt wird.

Winning Good war allerdings mit Abstand das erfolgreichste Pferd für die 23-jährige Britin. Auf ihrer Instagram-Seite schreibt sie: „Mein geliebter Winnie, wo soll ich bloß anfangen? Es gibt so viele Dinge, für die ich zu danken habe. Von den Lektionen, die du mir erteilt hast bis hin zu den großartigen Erinnerungen, die mir für immer bleiben. Ich hätte niemand anderen gewollt, der diese verrückte Reise in den letzten vier Jahren mit mir geteilt hätte. Alles was ich sagen kann, ist danke, dass du du bist. Geh und bleib so toll, wie du bist, mein Freund!“