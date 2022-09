Entscheidung zum Tierschutzfall in Bayern

Am 14. September hatte die Disziplinarkommission des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes zu einer Anhörung geladen. Das Thema: Der Vorfall beim Dressurturnier in Brunnthal-Riedhausen, wo ein Berufsreiter ein Pferd auf dem Abreiteplatz misshandelt haben soll.

Der Beschuldigte sowie neun Zeugen hatten sich am 14. September vor der Disziplinarkommission des Bayerischen Reit- und Fahrerverbandes eingefunden. Worum geht es? Ein bayerischer Berufsreiter wird beschuldigt, am 25. Juni sein Pferd beim Turnier in Brunnthal-Riedhausen in der Vorbereitung für einen Prix St. Georges rüde geschlagen zu haben, unter anderem auf den Kopf. Damit hätte er gegen die Regeln der Leistungsprüfungsordnung, der LPO verstoßen.

Ob dies tatsächlich der Fall war, wurde mit dem Beschuldigten sowie den Zeugen nun besprochen. Mehr als fünf Stunden hat die Anhörung gedauert, anschließend hat die Disziplinarkommission noch einmal eine Stunde zusammengesessen und über das Urteil beraten. Am Ende wurden gegen den Reiter eine Geldbuße von 1500 Euro sowie eine Sperre von drei Monaten verhängt, während der er an keinen Pferdeleistungsschauen teilnehmen darf.

Der Reiter hat noch die Möglichkeit, diese Entscheidung anzufechten. Dafür muss er innerhalb einer Woche nach Zustellung der schriftlich begründeten Anhörung eine Beschwerde beim Schiedsgericht der Landeskommission einreichen.

So weit die allgemeinen Informationen. Was allerdings nicht in der entsprechenden Pressemitteilung erwähnt wurde, war die eigentliche Entscheidung der Disziplinarkommission. Auf Nachfrage erklärte Rechtsanwalt Eckart Staritz aus Coburg, der den Vorsitz in dem Verfahren hat: „Im Wesentlichen haben wir die Vorwürfe als erwiesen angesehen. Es spricht viel dafür, dass der Reiter die Nerven verloren hat, weil das Pferd nicht rückwärts gegangen ist.“ Der Beschuldigte selbst bestreite die Vorwürfe. Er habe das Pferd lediglich „an der Schulter touchiert“.

Was das Strafmaß angeht, erklärte er: „Es muss gezeigt werden, dass das so nicht geht. Darum haben wir eine Ordnungsmaßnahme verhängt. Wenn er das noch einmal macht, ist er nicht geeignet zum Reiten. Aber so – der hat ja Erfolge, der Mann. Der hat die Einlaufprüfung gewonnen, der hat die eine Abteilung gewonnen und am nächsten Tag war er Zweiter in der Intermédiaire I ganz knapp hinter dem Sieger. An dem Pferd war ja nichts kaputt. Es hat nicht geblutet und ging laut den Richtern auch locker durch die Prüfung. Das war keine schwere Misshandlung, er hat nicht minutenlang auf das Tier eingedroschen. Er hat das Pferd gestraft und sich damit unreiterlich benommen. Aber es ist kein Verbrechen. Aber wir wollen so etwas nicht. Das ist völlig daneben. Auf solche Verhaltensweisen muss man mit einer Ordnungsmaßnahme reagieren. Die muss jedoch angemessen sein.“

Staritz gab auch zu: „Wenn der aufsichtführende Richter vor Ort eingeschritten wäre, wäre gar nichts passiert.“ Und warum ist er nicht eingeschritten? „Er war ausgerechnet zu dem Zeitpunkt auf der Toilette.“ Konsequenzen wird es für ihn nicht haben.