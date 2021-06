Equestrian Academy: Internationale Online-Auktion für Reitpferde!

Equestrian Academy ist eine Online-Auktion für Reitpferde. Die Auktion hat ihren Sitz in Schweden, ist aber eine Internationale Auktion und Pferde jeden Alters nehmen teil. Die Auktion läuft noch bis zum 13. Juni!

Lovisa Degreef Beselin ist die Gründerin und Eigentümerin der Equestrian Academy und sie hat bereits Clinics organisiert mit beispielsweise Isabell Werth, Helen Langehanenberg, Carl Hester, Mattias Rath und anderen. Die Kurse wurden in verschiedenen nördlichen Ländern abgehalten. Letztes Jahr startete Lovisa Degreef Beselin dann die Online-Auktionen.

Diese Juni-Ausgabe der Online-Auktion der Equestrian Academy hat hochqualitative Springpferde von bekannten schwedischen Züchtern wie CC Stud und außergewöhnlich hohe Qualität bei den dreijährigen Dressurpferden von Bergåkra Gård.

Eine Auswahl des Lots:

CC Stud‘s Magnus, Wallach, geb. 2017 von Cristallo I-Corland-Jus de Pomme – ein super hochwertiges Pferd mit toller Rittigkeit.

CC Stud‘s Naughty Thoughts, Wallach, geb. 2018 v. Zapatero VDL-Cardento – dieser atemberaubende Wallach kann bis Sonntag Ihr neuer Star sein! Er ist eingeritten und hat einen sanften Charakter und ein fantastisches Temperament.

CC Stud‘s Over and Out, Wallach, geb. 2019 von Casanova Hästak-Coihba – ein super Zweijähriger für die Zukunft!

CC Stud‘s Ozark, Wallach, geb. 2019 v. CC Stud‘s Kubalibre-Contender. Ein Pferd mit echtem Potential. Er ist ruhig und gelassen mit guter Kraft. Er hat auch einen super netten Charakter.

Imac, Wallach, geb. 2018 von Ironman H 1351-Marwin 942. Sein Vater, erst acht Jahre alt, hat bereits S-Dressur gewonnen und seine Mutter überzeugte als junges Pferd auf Stutenschauen. Er hat den wunderbarsten Charakter, sanft und mutig. Er wurde eingeritten und benimmt sich sehr gut. Ein Juwel für den zukünftigen großen Sport.

Hier gibt es mehr Informationen zur Equestrian Academy.

Hier gelangen Sie zur Online-Auktion der Equestrian Academy und können die die insgesamt zehn Lote sehen.