Equitana 2021 fällt aus? Nicht ganz! Am 13. März gibt’s Equitana-Feeling für daheim

Nein, eine „richtige“ Equitana wird es dieses Jahr leider nicht geben. Aber einen Hauch Equitana-Feeling gibt’s am Wochenende sozusagen to go nach Hause – inklusive anschließendem Shopping-Erlebnis!

Am 13. März gibt es einen virtuellen Equitana-Tag, der ein vielseitiges Programm bietet mit Lehrstunden, Experteninterviews, Sport- und Showhöhepunkten. Von der Begrüßung um 10 Uhr bis zur HOP TOP Show zum Abschluss tauchen die Besucher während der Equitana for a Day und der anschließenden Shopping Week präsentiert von der R+V Versicherung in die besondere Atmosphäre der Veranstaltung ein, die eigentlich zeitgleich in Essen hätte starten sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Messehallen jedoch leider leer bleiben.

Über den Equitana Facebook-Kanal kann aber jeder von morgens bis abends live dabei sein, Tipps von prominenten Ausbildern bekommen, die Auftritte legendärer Hengste verfolgen oder sich von den besonderen Bildern und Showmomenten begeistern lassen.

Die Shopping Week vom 14. bis zum 22. März auf Facebook und Instagram ist die Gelegenheit, bei verschiedenen Partnern der Equitana einzukaufen und von exklusiven Rabatten zu profitieren. Eine Anmeldung ist nicht nötig, einfach klicken und dabei sein!

www.facebook.com/equitana.germany