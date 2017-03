Equitana-Gewinner: Schockemöhle Sports und Tonics

Gewinne, Gewinne, Gewinne! Wir verlosen jeden Tag im Rahmen der Equitana ein tolles Produkt wahlweise von Schockemöhle Sports oder Tonics. Hier werden die Gewinner täglich bekanntgegeben.

Mitmachen bei dem Gewinnspiel kann jeder, der auf der Equitana am St.GEORG-Stand in Halle 2, Stand B49 die entsprechende Gewinnspielkarte ausfüllt. Jeden Tag um 17 Uhr wird ein Gewinner gezogen und auf unserer Facebookseite sowie in diesem Beitrag fortlaufend verkündet.

Der Gewinner wird gebeten, sich nach der Verlosung am St.GEORG-Stand zu melden und auszuweisen. Dort geben wir die Preise von Schockemöhle Sports in der Größe Warmblut direkt raus. Für einen Gewinn von TONICS geben wir einen entsprechenden Gutschein raus. Mit diesem kann der Preis noch am selben Tag am TONICS-Stand in Halle 5, C20 abgeholt werden.