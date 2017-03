Equitana – heute geht’s los!

Der Aufbau ist geschafft, bis spät in die Nacht wurde noch gewerkelt. Aber jetzt ist alles fertig. Heute öffnet die Equitana, die größte Pferdemesse der Welt in Essen ihre Tore. St.GEORG ist selbstverständlich auch da. Und wir kommen nicht mit leeren Taschen …

Equitana 2017 – Menschen, die mit Sackkarren große Kartons durch die Gänge fahren. Rufe, mal glücklich – „geschafft“, mal unglücklich – „nein, klappt immer noch nicht“, hallen durch das Messeglände am Grugapark in Essen. Der letzte Tag vor der Eröffnung dauert lange. Es wird gehämmert und Ware eingeladen. Videomonitoren müssen sich wüste Beschimpfungen anhören, weil sie immer noch nicht so wollen, wie der Mensch mit der Fernbedienung, der – mit blau gequetschten Fingern – versucht, ob ein stärkerer Druck auf die Tastatur das Dinge doch noch zum Laufen bringen könnte.

Selbst für viele „alte Hasen“ ist einiges neu, denn das Messeglände wird umgebaut, eine Halle fehlt dadruch. Das hat zu einer Umstrukturierung der Equitana geführt. Weil der Mensch bekanntlich ein Gewohnheitstier ist, muss da der ein oder andere sich erstmal neu orientieren. 850 Aussteller sind da, 1000 Pferde sollen insgesamt mitwirken. Einige von ihnen dösen schon jetzt in ihren Boxen, kauen Heu, andere Ställe warten noch auf die Vierbeiner. Insgesamt erwarten die Organisatoren 200.000 Zuschauer bis zum Sonntag in einer Woche.

Gewinnspiel mit Ingrid Klimke am St.GEORG-Stand

St.GEORG und Mein Pferd sind in Halle 2, Stand B49 zu finden. Hier gibt es die Möglichkeit, Karten für ein offenes Training mit anschließendem Meet & Greet mit Ingrid Klimke zu gewinnen. Wer möchte nicht einmal die Fragen an die Olympiasiegerin stellen, die ihn schon immer brennend interessiert haben. Einfach die entsprechende Gewinnspielkarte am Stand ausfüllen und Daumen drücken. Wir möchte, kann sich auch mit seinem Idol verewigen lassen. Wir haben Ingrid Klimke in Lebensgröße am Stand – Chance für das optimale Profilbild auf Facebook und What’s App.;-) Live wird Ingrid auch noch einmal für eine Autogrammstunde vorbeischauen. Wann das sein wird, wird hier und auf unserer Facebook-Seite noch rechtzeitig bekannt gegeben.

Außerdem kann man jeden Tag tolle, hochwertige Preise von Schockemöhle Sports und Tonics gewinnen. Im St.GEORG-Ring und im Mein Pferd-Ring, beide ebenfalls in Halle 2, gibt es dazu rund um die Uhr viel Programm.

