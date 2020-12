EQUITANA im März 2021 abgesagt

Nun ist es offiziell: Die eigentlich für März 2021 geplante EQUITANA kann nicht stattfinden. Das gaben die Veranstalter heute in einer Pressemitteilung bekannt.

Die nächste EQUITANA sollte eigentlich vom 13. bis 21. März 2021 in Essen veranstaltet werden. Doch die Corona-Pandemie macht auch vor der Weltmesse des Pferdesports keinen Halt. „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber wir haben sie in Absprache mit unseren Ausstellern und Partnern getroffen“, sagt Benedikt Binder-Krieglstein, CEO des Veranstalters Reed Exhibitions Deutschland GmbH. „Die weitere Pandemie-Entwicklung ist aus heutiger Sicht nach wie vor unklar. Zudem ist nicht absehbar, ob und unter welchen Bedingungen Messen in den kommenden Monaten durchgeführt werden können. Diese Unsicherheit spüren wir auch bei unseren Austellern. Durch unsere Entscheidung schaffen wir nun Planungssicherheit für alle Teilnehmer“, so Binder-Krieglstein weiter.

„Wir wissen, wie sehr sich die gesamte Reitsportbranche auf die kommende EQUITANA gefreut hat. Wir wissen auch, wie wichtig die Weltmesse des Pferdesports als Marktplatz und Treffpunkt für die Branche ist und welche hohen Erwartungen mit ihr verknüpft sind“, heißt es von EQUITANA-Chefin Christina Uetz. Auch eine abgespeckte Ausgabe der Messe sei darum nicht denkbar gewesen. „Wir sind bereits im intensiven Austausch mit unseren Partnern und setzen alles daran, zeitnah eine gute Alternative anzubieten“, so Uetz.

Bereits gekaufte Tickets werden zurückerstattet. Weitere Antworten finden Sie in den FAQ.