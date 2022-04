Der St.GEORG-Podcast: Equitana Event-Direktorin Christina Uetz

Vor 50 Jahren hatte Wolf Kröber die Idee, etwas ganz Neues auszuprobieren: eine Messe allein und ausschließlich rund ums Pferd. 1972 war das ziemlich unvorstellbar. Daraus wurde die Equitana. Ein Gespräch mit Messechefin Christina, „Equitina“, Uetz.

Ohne sie keine Isländer in Deutschland, keine Linda Tellington-Jones und keine Hop Top Show: Die Equitana, die Weltmesse des Pferdes, wird 50 Jahre alt. Wie alles begann, was die Messe in Essen mit Melancholie, Kartoffelsalat und Partys, die in Küchen enden zu tun hat, hat Messechefin Christina Uetz St.GEORG-Chefredakteur Jan Tönjes in diesem Podcast verraten.