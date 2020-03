Erstes Fohlen für Lisa Müllers Grand Prix-Stute Anne Beth

Es gibt auch gute Nachrichten dieser Tage! Im Stall von Lisa und Thomas Müller hat ein besonderes Fohlen das Licht der Welt erblickt.

Die heute 15-jährige KWPN-Stute Anne Beth v. Oscar-Corleone-Le Faquin xx war zusammen mit Dave eines der ersten Grand Prix-Pferde von Lisa Müller, die jüngst aufgrund ihrer Erfolge in Stuttgart & Co. mit Stand by me in den DOKR-Perspektivkader berufen worden war.

Den ersten „richtigen“ Grand Prix ging Anne Beth unter Lisa Müllers Trainerin Isabell Werth. Zu dem Zeitpunkt hatte die Stute mit ihrer Besitzerin bereits Intermédiaire II-Erfolge auf dem Konto. Lisa Müller stellte sie auf Plätzen wie Fritzens, München-Riem oder auch Donaueschingen vor. Das letzte gemeinsame Turnier war Gut Riedhausen im Juni 2018, wo sie Fünfte im Grand Prix und Vierte im Special wurden.

Nun hat Anne Beth bzw. „Betzi“ eine neue Aufgabe. Sie ist nämlich zum ersten Mal Mutter geworden. Das berichtet Lisa Müller auf Instagram. Es ist ein Mädchen. Sein Vater ist Starvererber Fürstenball und ihr viel versprechender Name lautet: Fetzi Betzi. Na denn! Alles Gute dem kleinen Mädchen für die Zukunft!