Ex-Bundeschampion Devonport nach Frankreich verkauft

Die französische Dressurreiterin Stéphanie Brieussel hat in ihre reiterliche Zukunft investiert und sich den achtjährigen Hannoveraner Devonport gesichert, ehemaliger Reitpferde-Bundeschampion und Teilnehmer an den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde.

Devonport ist nun achtjährig. Entdeckt wurde er auf dem Hannoveraner Hengstmarkt von Gerd Sosath, der ihn erwarb. So begann der schöne Rappe seine Karriere als Hengst, ist aber inzwischen gelegt. Zuletzt hat ihn die Schwedin Jeanna Högberg für Helgstrand Dressage vorgestellt. Helgstrand hatte den Dancier-Sohn aus einer Ravallo-Mutter (Z.: Christine Miesner) fünfjährig erworben, nachdem Rieke Schnieder ihn für die Station Sosath erst zum Bundeschampion gemacht und ihn dann auf der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde vorgestellt hatte.

Bei Helgstrand war er jedoch nicht lange, ehe er zu Helgstrands langjähriger Schülerin und Stammkundin Anna Kasprzak wechselte, die ihn aber wieder zurückgab. Mit Jeanna Högberg hat der Rappe bereits Siege in der internationalen kleinen Tour verzeichnet und ist auf dem Weg Richtung Grand Prix. Das ist auch das erklärte Ziel seiner neuen Besitzerin.

Die 47-jährige Französin Stéphanie Brieussel träumt von den Olympischen Spielen 2024 im eigenen Land. Zweimal hat sie die französischen Farben bereits auf Championatsebene vertreten. 2016 war sie mit dem KWPN-Wallach Amorak bei den Olympischen Spielen in Rio am Start, 2019 bei den Europameisterschaften in Rotterdam.

www.dressprod.com